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Parlamentoyu karıştıran tartışma: 'Dr. Who'yu bir kadının canlandırması, erkekleri suça yöneltiyor'
Parlamentoyu karıştıran tartışma: 'Dr. Who'yu bir kadının canlandırması, erkekleri suça yöneltiyor'
Britanya parlamentosunda Uluslararası Erkekler Günü'nün anlam ve önemiyle ilgili tartışmada, iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekili, Doctor Who'yu... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T11:59+0300
2021-11-26T12:35+0300
yaşam
ingiltere
avam kamarası
parlamento
kadın
britanya
tartışma
milletvekilleri
erkek
iskoç ulusal partisi (snp)
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Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekili, 'TV ve sinemada geleneksel erkek rollerinin kadınlar tarafından canlandırılmasının genç erkekleri suça yönelttiğini' iddia etti. Muhafazakar vekil Nick Fletcher, Doctor Who gibi popüler dizilerde baş kahramanın kadına dönüşmesinin 'erkek çocuklarını iyi rol modellerinden mahrum bıraktığı' izahatını getirdi. Fletcher'e göre 'erkekler için hayatları filmlere konu olan Londralı Kray İkizleri veya Peaky Blinders dizisinin baş kahramanı Tommy Shelby gibi gangsterlerden başka özenilecek karakter kalmıyor'. Parlamentoda Uluslararası Erkekler Günü vesilesiye düzenlenen tartışmada konuşan iktidar partisi vekili, 'dolayısıyla bu kadar çok sayıda genç erkeğin suç işlemesine şaşmamak gerektiğini' savundu. 'James Bond'dan çok daha karmaşık bir mesele olsa gerek'Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İdari Başkanı ve Gölge Kadın ve Eşitlik Bakanı Anneliese Dodds, "Yanlış duydum herhalde" tepkisini gösterdi. Kadın vekil, 'genç erkeklerin suç dünyasına yönelmesinin yeni 007 James :Bond'u kimin canlandıracağından çok daha karmaşık bir mesele olduğunu' belirtti.Tartışma sonrası 'Yanlış anlaşıldım' tweetiTepkiler üzerine Twitter'da açıklama yayımlayan Fletcher, 'sözlerindeki genç erkekler için giderek daha az erkek rol modeli olduğu nüansının yanlış anlaşıldığını' savundu. Açıklamasında 'Dr Who'nun bir kadın tarafından canlandırılması ile erkeklerin işlediği suçlar arasında hiçbir şekilde bağlantı kurmadığını' ileri süren Fletcher, "Öğretmenler, ebeveynler ve bakımlarından sorumlu olanlar, genç erkeklere ve oğlan çocuklarına erkeklerin olumlu bir fark yaratabileceğini öğretmeli. Bunu teşvik etmek, filmler ve programlar dahil olmak üzere çeşitli yollarla yapılabilir. Ancak hayatlarında iyi bir erkek rol modeli olmayan pek çok erkek çocuğunun televizyonda ve internette sadece giderek daha suçlu karakterler gördükleri pek tartışılmayan bir konu" dedi. 'Erkeklerin keyfinin yerinde olduğu anlatısı, yalan'Parlamentodaki tartışma epey hararetli geçti. Erkek öğrencilerin okuldaki devamsızlığı ve erkeklerin zihinsel sağlık sorunlarını da gündeme getiren Fletcher, erkeklerin kadınlara kıyasla üç kat daha fazla intihar ettiği ve hapisteki mahkumların yüzde 96'sının erkek ve erkek çocuğu olduğuna dair istatistikler sundu. 'Erkeklerin işinin kolay olduğu, hayatın keyfini çıkardıkları ve şikayet etmelerine mahal olmadığına dair bir anlatının' dolaşımda olduğunu söyleyen erkek vekil, "Pek çok erkek ve genç erkek için hayatın zor olduğu aşikar ve okullardaki erkek çocuklarımızın çoğu ayrıcalıklı olmaktan çok uzak" dedi. 'Zehirli erkeklik tabiri değersiz hissettiriyor'Erkeklerin nasıl davranmaları gerektiğine dair geleneksel görüşlere bağlı kalmaları yönündeki baskıyı tanımlamak için kullanılan 'zehirli erkeklik' tabirine de çatarak bu ifadenin 'erkeklerin kötü gibi gözükmesine ve kendilerini değersiz hissetmelerine yol açtığını' söyledi.'Erkekler mafya kahramanlarla baş başa bırakıldı''Erkek şiddetindeki artışta kültür dünyasının da payı olduğunu' öne sürerek şöyle konuştu:"Her yerde... çok küçük ama çok sesli bir azınlıktan, her erkek karakterin veya iyi rol modelin bir kadınla ikame edilmesi gerektiğine dair çağrı var. Bir sonraki James Bond'u kimin oynayacağına dair tartışmaya bakmak yeterli.""007 ile kalsa iyi. Son yıllarda Doctor Who, Ghostbusters, Luke Skywalker, the Equaliser'ın yerini kadınların aldığını ve erkeklerin Kray İkizleri ve Tommy Shelby ile baş başa bırakıldığını gördük.""Bu kadar çok genç erkeğin suç işlediğini gördüğümüze şaşmamalı mıyız?"Dünya Kadınlar Günü'ne kindarlık mı?İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Gavin Newlands ise Denzel Washington'ın oynadığı rolün artık Queen Latifah tarafından canlandırıldığı The Equaliser'ın yenilenmiş halini olumlu bulduğunu söyleyerek itiraz etti. Uluslararası Erkekler Günü kavramına tümden karşı çıktığını belirten Newlands, 'feminizme, kadın haklarına ve Dünya Kadınlar Günü'ne tepki olarak uydurulmuş oldukça acımasız bir şaka' diye niteledi. 'Erkekler önce hesaplaşsın, sonra ağlasın'Fletcher, "Hükümet, erkeklerin cinsiyetleri hakkında korkunç hissetmeleri yerine erkek olmaktan gurur duymalarına yardım etmeli" karşılığını verdi. Bu görüşe sempatiyle yaklaştığını dile getiren Newlands, ancak 'ilkin erkeklerin kadın düşmanlığı, kadına şiddet gibi yaptıkları ve yapmaya devam ettikleriyle ilgili genel olarak erkeklerin sorumluluk üstlenmesine ihtiyaç olduğunu' belirtti.
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https://tr.sputniknews.com/20171226/ilk-kadin-doctor-who-nefes-kesen-giris-1031561404.html
https://tr.sputniknews.com/20170719/bbc-daha-az-maas-vermek-icin-doctor-who-1029353825.html
https://tr.sputniknews.com/20190716/yeni-007-siyahi-kadin-oyuncu-lashana-lynch-olacak-1039673172.html
https://tr.sputniknews.com/20211021/hollywoodda-kadinin-sesi-yok-filmlerin-yuzde-90undan-fazlasinda-en-cok-erkekler-konusuyor--1050049479.html
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ingiltere, avam kamarası, parlamento, kadın, britanya, tartışma, milletvekilleri, erkek, iskoç ulusal partisi (snp), işçi partisi, james bond, doctor who, muhafakar parti

Parlamentoyu karıştıran tartışma: 'Dr. Who'yu bir kadının canlandırması, erkekleri suça yöneltiyor'

11:59 26.11.2021 (güncellendi: 12:35 26.11.2021)
© Fotoğraf : WikipediaDoctor Who dizisinin baş kahramanın (13. Doktor) kadın oyuncu Jodie Whittaker tarafından canlandırıldığı bölümlerinden birinin posteri
Doctor Who dizisinin baş kahramanın (13. Doktor) kadın oyuncu Jodie Whittaker tarafından canlandırıldığı bölümlerinden birinin posteri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Fotoğraf : Wikipedia
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Britanya parlamentosunda Uluslararası Erkekler Günü'nün anlam ve önemiyle ilgili tartışmada, iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekili, Doctor Who'yu bir kadının canlandırması, James Bond'u aynı akıbetin beklemesinin, genç erkekleri iyi rol modellerden mahrum bırakıp suça yönlendirdiğini söyledi. Tepkiler üzerine geri adım attı.
Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekili, 'TV ve sinemada geleneksel erkek rollerinin kadınlar tarafından canlandırılmasının genç erkekleri suça yönelttiğini' iddia etti. Muhafazakar vekil Nick Fletcher, Doctor Who gibi popüler dizilerde baş kahramanın kadına dönüşmesinin 'erkek çocuklarını iyi rol modellerinden mahrum bıraktığı' izahatını getirdi. Fletcher'e göre 'erkekler için hayatları filmlere konu olan Londralı Kray İkizleri veya Peaky Blinders dizisinin baş kahramanı Tommy Shelby gibi gangsterlerden başka özenilecek karakter kalmıyor'.
Parlamentoda Uluslararası Erkekler Günü vesilesiye düzenlenen tartışmada konuşan iktidar partisi vekili, 'dolayısıyla bu kadar çok sayıda genç erkeğin suç işlemesine şaşmamak gerektiğini' savundu.

'James Bond'dan çok daha karmaşık bir mesele olsa gerek'

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İdari Başkanı ve Gölge Kadın ve Eşitlik Bakanı Anneliese Dodds, "Yanlış duydum herhalde" tepkisini gösterdi. Kadın vekil, 'genç erkeklerin suç dünyasına yönelmesinin yeni 007 James :Bond'u kimin canlandıracağından çok daha karmaşık bir mesele olduğunu' belirtti.

Tartışma sonrası 'Yanlış anlaşıldım' tweeti

Tepkiler üzerine Twitter'da açıklama yayımlayan Fletcher, 'sözlerindeki genç erkekler için giderek daha az erkek rol modeli olduğu nüansının yanlış anlaşıldığını' savundu. Açıklamasında 'Dr Who'nun bir kadın tarafından canlandırılması ile erkeklerin işlediği suçlar arasında hiçbir şekilde bağlantı kurmadığını' ileri süren Fletcher, "Öğretmenler, ebeveynler ve bakımlarından sorumlu olanlar, genç erkeklere ve oğlan çocuklarına erkeklerin olumlu bir fark yaratabileceğini öğretmeli. Bunu teşvik etmek, filmler ve programlar dahil olmak üzere çeşitli yollarla yapılabilir. Ancak hayatlarında iyi bir erkek rol modeli olmayan pek çok erkek çocuğunun televizyonda ve internette sadece giderek daha suçlu karakterler gördükleri pek tartışılmayan bir konu" dedi.
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'Erkeklerin keyfinin yerinde olduğu anlatısı, yalan'

Parlamentodaki tartışma epey hararetli geçti. Erkek öğrencilerin okuldaki devamsızlığı ve erkeklerin zihinsel sağlık sorunlarını da gündeme getiren Fletcher, erkeklerin kadınlara kıyasla üç kat daha fazla intihar ettiği ve hapisteki mahkumların yüzde 96'sının erkek ve erkek çocuğu olduğuna dair istatistikler sundu.
'Erkeklerin işinin kolay olduğu, hayatın keyfini çıkardıkları ve şikayet etmelerine mahal olmadığına dair bir anlatının' dolaşımda olduğunu söyleyen erkek vekil, "Pek çok erkek ve genç erkek için hayatın zor olduğu aşikar ve okullardaki erkek çocuklarımızın çoğu ayrıcalıklı olmaktan çok uzak" dedi.
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'Zehirli erkeklik tabiri değersiz hissettiriyor'

Erkeklerin nasıl davranmaları gerektiğine dair geleneksel görüşlere bağlı kalmaları yönündeki baskıyı tanımlamak için kullanılan 'zehirli erkeklik' tabirine de çatarak bu ifadenin 'erkeklerin kötü gibi gözükmesine ve kendilerini değersiz hissetmelerine yol açtığını' söyledi.

'Erkekler mafya kahramanlarla baş başa bırakıldı'

'Erkek şiddetindeki artışta kültür dünyasının da payı olduğunu' öne sürerek şöyle konuştu:
"Her yerde... çok küçük ama çok sesli bir azınlıktan, her erkek karakterin veya iyi rol modelin bir kadınla ikame edilmesi gerektiğine dair çağrı var. Bir sonraki James Bond'u kimin oynayacağına dair tartışmaya bakmak yeterli."
"007 ile kalsa iyi. Son yıllarda Doctor Who, Ghostbusters, Luke Skywalker, the Equaliser'ın yerini kadınların aldığını ve erkeklerin Kray İkizleri ve Tommy Shelby ile baş başa bırakıldığını gördük."
"Bu kadar çok genç erkeğin suç işlediğini gördüğümüze şaşmamalı mıyız?"
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Dünya Kadınlar Günü'ne kindarlık mı?

İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Gavin Newlands ise Denzel Washington'ın oynadığı rolün artık Queen Latifah tarafından canlandırıldığı The Equaliser'ın yenilenmiş halini olumlu bulduğunu söyleyerek itiraz etti. Uluslararası Erkekler Günü kavramına tümden karşı çıktığını belirten Newlands, 'feminizme, kadın haklarına ve Dünya Kadınlar Günü'ne tepki olarak uydurulmuş oldukça acımasız bir şaka' diye niteledi.
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'Erkekler önce hesaplaşsın, sonra ağlasın'

Fletcher, "Hükümet, erkeklerin cinsiyetleri hakkında korkunç hissetmeleri yerine erkek olmaktan gurur duymalarına yardım etmeli" karşılığını verdi.
Bu görüşe sempatiyle yaklaştığını dile getiren Newlands, ancak 'ilkin erkeklerin kadın düşmanlığı, kadına şiddet gibi yaptıkları ve yapmaya devam ettikleriyle ilgili genel olarak erkeklerin sorumluluk üstlenmesine ihtiyaç olduğunu' belirtti.
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