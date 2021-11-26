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PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç men ve para cezası
PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç men ve para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verdi.
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fatih terim, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza

PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç men ve para cezası

00:10 26.11.2021 (güncellendi: 00:16 26.11.2021)
© İHAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Terim'e 5 maç men cezası ve 29 bin 500 TL para cezası verdi.
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