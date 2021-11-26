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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/polonya-medyasi-gocmenler-yabancilar-merkezinde-isyan-cikardi-1051161398.html
Polonya medyası: Göçmenler, yabancılar merkezinde isyan çıkardı
Polonya medyası: Göçmenler, yabancılar merkezinde isyan çıkardı
Polonya’nın RMF FM radyosu, Wedrzyn şehrindeki Kaçak Yabancılar Merkezi’ndeki göçmenlerin isyan çıkardığını belirtti. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T00:23+0300
2021-11-26T00:23+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen
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Haberde, “Yüzlerce kişi, binanın önündeki alana çıkarak bazı ekipmanlara zarar verdi. Erkekler, binanın camlarını indirdi. Onlar, ‘özgürlük’ diye bağırıyor, Avrupa’ya gelme hedeflerinin Almanya olduğu sloganlarını atıyorlar” ifadesine yer verildi.Göçmenlerin, bina önündeki alana çöp kutuları ile mobilya çıkardığı aktarılırken olay yerine polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının geldiği belirtildi.Polonya Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Anna Michalska, düzensiz göçmenlerin çitleri kırmaya çalıştığını, ama başarısız olduğunu söyleyerek halihazırda durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.Göçmenlerle konuşan yetkililerin onları sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.Wedrzyn Kaçak Yabancılar Merkezi’nde, 358’i Irak vatandaşı 604 erkek bulunuyor.
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polonya, belarus, göçmen

Polonya medyası: Göçmenler, yabancılar merkezinde isyan çıkardı

00:23 26.11.2021
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukBelarus-Polonya sınırındaki durum
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
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Polonya’nın RMF FM radyosu, Wedrzyn şehrindeki Kaçak Yabancılar Merkezi’ndeki göçmenlerin isyan çıkardığını belirtti.
Haberde, “Yüzlerce kişi, binanın önündeki alana çıkarak bazı ekipmanlara zarar verdi. Erkekler, binanın camlarını indirdi. Onlar, ‘özgürlük’ diye bağırıyor, Avrupa’ya gelme hedeflerinin Almanya olduğu sloganlarını atıyorlar” ifadesine yer verildi.
Göçmenlerin, bina önündeki alana çöp kutuları ile mobilya çıkardığı aktarılırken olay yerine polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının geldiği belirtildi.
Polonya Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Anna Michalska, düzensiz göçmenlerin çitleri kırmaya çalıştığını, ama başarısız olduğunu söyleyerek halihazırda durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.
Göçmenlerle konuşan yetkililerin onları sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.
Wedrzyn Kaçak Yabancılar Merkezi’nde, 358’i Irak vatandaşı 604 erkek bulunuyor.
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