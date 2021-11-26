Polonya medyası: Göçmenler, yabancılar merkezinde isyan çıkardı

Haberde, “Yüzlerce kişi, binanın önündeki alana çıkarak bazı ekipmanlara zarar verdi. Erkekler, binanın camlarını indirdi. Onlar, ‘özgürlük’ diye bağırıyor, Avrupa’ya gelme hedeflerinin Almanya olduğu sloganlarını atıyorlar” ifadesine yer verildi.Göçmenlerin, bina önündeki alana çöp kutuları ile mobilya çıkardığı aktarılırken olay yerine polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının geldiği belirtildi.Polonya Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Anna Michalska, düzensiz göçmenlerin çitleri kırmaya çalıştığını, ama başarısız olduğunu söyleyerek halihazırda durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.Göçmenlerle konuşan yetkililerin onları sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.Wedrzyn Kaçak Yabancılar Merkezi’nde, 358’i Irak vatandaşı 604 erkek bulunuyor.
Polonya’nın RMF FM radyosu, Wedrzyn şehrindeki Kaçak Yabancılar Merkezi’ndeki göçmenlerin isyan çıkardığını belirtti.
Haberde, “Yüzlerce kişi, binanın önündeki alana çıkarak bazı ekipmanlara zarar verdi. Erkekler, binanın camlarını indirdi. Onlar, ‘özgürlük’ diye bağırıyor, Avrupa’ya gelme hedeflerinin Almanya olduğu sloganlarını atıyorlar” ifadesine yer verildi.
Göçmenlerin, bina önündeki alana çöp kutuları ile mobilya çıkardığı aktarılırken olay yerine polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının geldiği belirtildi.
Polonya Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Anna Michalska, düzensiz göçmenlerin çitleri kırmaya çalıştığını, ama başarısız olduğunu söyleyerek halihazırda durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.
Göçmenlerle konuşan yetkililerin onları sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.
Wedrzyn Kaçak Yabancılar Merkezi’nde, 358’i Irak vatandaşı 604 erkek bulunuyor.