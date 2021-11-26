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Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/polonya-ve-ingiltere-basbakanlari-belarus-ve-rusyaya-yaptirimlari-gorustu-1051188183.html
Polonya ve İngiltere başbakanları Belarus ve Rusya’ya yaptırımları görüştü
Polonya ve İngiltere başbakanları Belarus ve Rusya’ya yaptırımları görüştü
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson’la Belarus ve Rusya’ya yönelik yaptırımları görüştüklerini belirtti. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T20:21+0300
2021-11-26T20:21+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
ingiltere
göçmen krizi
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Morawiecki, Johnson’la görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Her iki taraf, Rusya’nın sadece Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinden değil, aynı zamanda Ukrayna ve Moldova'daki istikrarsızlık ve Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artıştan sorumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.Görüşmede, göçmen krizinden çıkış yolları için farklı mekanizmaları değerlendirdiklerini anlatan Polonya Başbakanı, “Maalesef bu mekanizmalardan biri, Belarus ve gerekirse Rusya’ya yönelik çok net ve çeşitli yaptırımlar. Amaç, bu risklerin, bu çatışmaların tırmanmasını önlemek” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ingiltere-polonya-belarus-sinirina-istihkam-bolugu-gonderiyor-1050937104.html
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polonya, belarus, ingiltere, göçmen krizi

Polonya ve İngiltere başbakanları Belarus ve Rusya’ya yaptırımları görüştü

20:21 26.11.2021
© REUTERS / TOM NICHOLSONMateusz Morawiecki ve Boris Johnson
Mateusz Morawiecki ve Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / TOM NICHOLSON
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson’la Belarus ve Rusya’ya yönelik yaptırımları görüştüklerini belirtti.
Morawiecki, Johnson’la görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Her iki taraf, Rusya’nın sadece Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinden değil, aynı zamanda Ukrayna ve Moldova'daki istikrarsızlık ve Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artıştan sorumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Görüşmede, göçmen krizinden çıkış yolları için farklı mekanizmaları değerlendirdiklerini anlatan Polonya Başbakanı, “Maalesef bu mekanizmalardan biri, Belarus ve gerekirse Rusya’ya yönelik çok net ve çeşitli yaptırımlar. Amaç, bu risklerin, bu çatışmaların tırmanmasını önlemek” ifadesini kullandı.
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