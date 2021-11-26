https://tr.sputniknews.com/20211126/polonya-ve-ingiltere-basbakanlari-belarus-ve-rusyaya-yaptirimlari-gorustu-1051188183.html

Polonya ve İngiltere başbakanları Belarus ve Rusya’ya yaptırımları görüştü

Polonya ve İngiltere başbakanları Belarus ve Rusya’ya yaptırımları görüştü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson’la Belarus ve Rusya’ya yönelik yaptırımları görüştüklerini belirtti. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T20:21+0300

2021-11-26T20:21+0300

2021-11-26T20:21+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

ingiltere

göçmen krizi

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Morawiecki, Johnson’la görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Her iki taraf, Rusya’nın sadece Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinden değil, aynı zamanda Ukrayna ve Moldova'daki istikrarsızlık ve Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artıştan sorumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.Görüşmede, göçmen krizinden çıkış yolları için farklı mekanizmaları değerlendirdiklerini anlatan Polonya Başbakanı, “Maalesef bu mekanizmalardan biri, Belarus ve gerekirse Rusya’ya yönelik çok net ve çeşitli yaptırımlar. Amaç, bu risklerin, bu çatışmaların tırmanmasını önlemek” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211118/ingiltere-polonya-belarus-sinirina-istihkam-bolugu-gonderiyor-1050937104.html

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polonya, belarus, ingiltere, göçmen krizi