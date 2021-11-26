https://tr.sputniknews.com/20211126/prof-dr-mehmet-ceyhandan-nu-varyanti-uyarisi-ucus-yasaklari-ve-karantina-uygulamaliyiz-1051190709.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Nu varyantı' uyarısı: Uçuş yasakları ve karantina uygulamalıyız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Nu varyantı' uyarısı: Uçuş yasakları ve karantina uygulamalıyız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, "Nu varyantı tahminlerden daha hızlı yayılıyor gibi... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T22:07+0300

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koronavirüs

güney afrika

karantina

seyahat kısıtlaması

mehmet ceyhan

koronavirüs

kovid-19

varyant

nu varyantı

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da yayılan Nu varyantına ilişkin uyarıda bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "Mısır'dan Türkiye üzerinden Belçika'ya dönen aşısız bir kişide 'Nu varyantı' saptandı. Hasta genç bir kadın ve dönüşünden 11 gün sonra semptom göstermeye başlamış. Afrika’nın güneyine hiç gitmemiş ve Mısır’dan henüz bu varyant bildirilmedi. Belçika’da sonra 2 vakada daha saptandı" bilgilerini verdi.Varyantın tahmin edilenden daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Ceyhan, "Avrupa’da ilk vakalar gösterilmiş oldu. Nu varyantı tahminlerden daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Çok dikkatli olmalı ve bu varyantın ülkemize girişi için uçuş yasaklarını ve karantina işlemlerini uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/ingiltere-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-6-afrika-ulkesine-seyahat-kisitlamasi-getirecek-1051162359.html

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güney afrika, karantina, seyahat kısıtlaması, mehmet ceyhan, koronavirüs, kovid-19, varyant, nu varyantı