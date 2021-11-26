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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Nu varyantı' uyarısı: Uçuş yasakları ve karantina uygulamalıyız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Nu varyantı' uyarısı: Uçuş yasakları ve karantina uygulamalıyız
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, "Nu varyantı tahminlerden daha hızlı yayılıyor gibi... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T22:07+0300
2021-11-26T22:10+0300
koronavirüs
güney afrika
karantina
seyahat kısıtlaması
mehmet ceyhan
koronavirüs
kovid-19
varyant
nu varyantı
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da yayılan Nu varyantına ilişkin uyarıda bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "Mısır'dan Türkiye üzerinden Belçika'ya dönen aşısız bir kişide 'Nu varyantı' saptandı. Hasta genç bir kadın ve dönüşünden 11 gün sonra semptom göstermeye başlamış. Afrika’nın güneyine hiç gitmemiş ve Mısır’dan henüz bu varyant bildirilmedi. Belçika’da sonra 2 vakada daha saptandı" bilgilerini verdi.Varyantın tahmin edilenden daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Ceyhan, "Avrupa’da ilk vakalar gösterilmiş oldu. Nu varyantı tahminlerden daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Çok dikkatli olmalı ve bu varyantın ülkemize girişi için uçuş yasaklarını ve karantina işlemlerini uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/ingiltere-yeni-kovid-19-varyanti-nedeniyle-6-afrika-ulkesine-seyahat-kisitlamasi-getirecek-1051162359.html
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güney afrika, karantina, seyahat kısıtlaması, mehmet ceyhan, koronavirüs, kovid-19, varyant, nu varyantı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Nu varyantı' uyarısı: Uçuş yasakları ve karantina uygulamalıyız

22:07 26.11.2021 (güncellendi: 22:10 26.11.2021)
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© DHA
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, "Nu varyantı tahminlerden daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Çok dikkatli olmalı ve bu varyantın ülkemize girişi için uçuş yasaklarını ve karantina işlemlerini uygulamalıyız" uyarısını yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da yayılan Nu varyantına ilişkin uyarıda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "Mısır'dan Türkiye üzerinden Belçika'ya dönen aşısız bir kişide 'Nu varyantı' saptandı. Hasta genç bir kadın ve dönüşünden 11 gün sonra semptom göstermeye başlamış. Afrika’nın güneyine hiç gitmemiş ve Mısır’dan henüz bu varyant bildirilmedi. Belçika’da sonra 2 vakada daha saptandı" bilgilerini verdi.
Varyantın tahmin edilenden daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Ceyhan, "Avrupa’da ilk vakalar gösterilmiş oldu. Nu varyantı tahminlerden daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Çok dikkatli olmalı ve bu varyantın ülkemize girişi için uçuş yasaklarını ve karantina işlemlerini uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.
İngiltere - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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