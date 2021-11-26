https://tr.sputniknews.com/20211126/prof-koksal-bayraktar-30-kasimda-avrupa-konseyi-kavala-icin-toplanacak-ama-o-hl-icerde-1051187390.html

Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde

Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde

1488 gündür tutuklu olan Osman Kavala için son duruşmada tutukluluğun devamı kararı çıktı. Avukatı Prof. Köksal Bayraktar, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T20:02+0300

2021-11-26T20:02+0300

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akşam postasi

selahattin demirtaş

gezi parkı

açıklama

toplantı

avrupa birliği konseyi

gezi parkı eylemleri

osman kavala

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Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde

İşte Prof. Bayraktar’ın yaklaşan 30 Kasım’daki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalar:“AİHM’in verdiği kararın Türkiye’de uygulanmıyor olması 30 Kasım’da Avrupa Konseyi tarafından değerlendirilecek. Burada yeni bir durum ortaya çıkmayacak bir durumun devamı olacak. 30’unda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gerek bizim gönderdiğimiz yazıları, gerek de Adalet Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gönderdiği dilekçeleri inceleyecek, bunlara bakarak uyuldu mu uyulmadı mı, İhlal kararı devam ediyor mu, İhlal kararının geçerliliği etmiyor mu, buna bakacaklar. onuyu yeniden müzakere ederek daha sonra tekrar mahkemeye intikal ettirip ihlal kararına uyulmuyor şeklinde son kararlarını bildirecekler ve sonra konsey kendi içinde yaptırım uygulamaya doğru yönelecek.”

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2021

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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selahattin demirtaş, gezi parkı, açıklama, toplantı, avrupa birliği konseyi, gezi parkı eylemleri, osman kavala, rsfm, аудио