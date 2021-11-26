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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/prof-koksal-bayraktar-30-kasimda-avrupa-konseyi-kavala-icin-toplanacak-ama-o-hl-icerde-1051187390.html
Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde
Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde
1488 gündür tutuklu olan Osman Kavala için son duruşmada tutukluluğun devamı kararı çıktı. Avukatı Prof. Köksal Bayraktar, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T20:02+0300
2021-11-26T20:02+0300
akşam postasi
selahattin demirtaş
gezi parkı
açıklama
toplantı
avrupa birliği konseyi
gezi parkı eylemleri
osman kavala
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Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde
Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde
İşte Prof. Bayraktar’ın yaklaşan 30 Kasım’daki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalar:“AİHM’in verdiği kararın Türkiye’de uygulanmıyor olması 30 Kasım’da Avrupa Konseyi tarafından değerlendirilecek. Burada yeni bir durum ortaya çıkmayacak bir durumun devamı olacak. 30’unda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gerek bizim gönderdiğimiz yazıları, gerek de Adalet Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gönderdiği dilekçeleri inceleyecek, bunlara bakarak uyuldu mu uyulmadı mı, İhlal kararı devam ediyor mu, İhlal kararının geçerliliği etmiyor mu, buna bakacaklar. onuyu yeniden müzakere ederek daha sonra tekrar mahkemeye intikal ettirip ihlal kararına uyulmuyor şeklinde son kararlarını bildirecekler ve sonra konsey kendi içinde yaptırım uygulamaya doğru yönelecek.”
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selahattin demirtaş, gezi parkı, açıklama, toplantı, avrupa birliği konseyi, gezi parkı eylemleri, osman kavala, rsfm, аудио

Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde

20:02 26.11.2021
AKŞAM POSTASI
Prof. Köksal Bayraktar: 30 Kasım’da Avrupa Konseyi Kavala için toplanacak ama o hâlâ içerde
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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1488 gündür tutuklu olan Osman Kavala için son duruşmada tutukluluğun devamı kararı çıktı. Avukatı Prof. Köksal Bayraktar, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na gelinen noktayı değerlendirdi.
İşte Prof. Bayraktar’ın yaklaşan 30 Kasım’daki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalar:
“AİHM’in verdiği kararın Türkiye’de uygulanmıyor olması 30 Kasım’da Avrupa Konseyi tarafından değerlendirilecek. Burada yeni bir durum ortaya çıkmayacak bir durumun devamı olacak. 30’unda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gerek bizim gönderdiğimiz yazıları, gerek de Adalet Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gönderdiği dilekçeleri inceleyecek, bunlara bakarak uyuldu mu uyulmadı mı, İhlal kararı devam ediyor mu, İhlal kararının geçerliliği etmiyor mu, buna bakacaklar. onuyu yeniden müzakere ederek daha sonra tekrar mahkemeye intikal ettirip ihlal kararına uyulmuyor şeklinde son kararlarını bildirecekler ve sonra konsey kendi içinde yaptırım uygulamaya doğru yönelecek.”
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