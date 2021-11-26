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https://tr.sputniknews.com/20211126/profesor-unvaniyla-goreve-baslamisti-zulal-atalay-lacinin-mastir-ve-doktora-belgeleri-de-sahteymis-1051166327.html
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı: Zulal Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgeleri de sahteymiş
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı: Zulal Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgeleri de sahteymiş
Sahte doçentlik belgesiyle profesör kadrosuna atanan Zulal Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T08:27+0300
2021-11-26T08:28+0300
türkiye
profesör
sahte diploma
zehra zulal atalay laçin
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Sahte doçentlik belgesiyle üniversitede işe başlayan, bu durum anlaşılınca da tutuklanarak cezaevine gönderilen Atalay'ın mastır ve doktora belgeleri de incelemeye alındı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, inceleme ve yazışmalar neticesinde Laçin’in The University of Manchester’dan “üstün başarı” ile aldığını beyan ettiği 22 Kasım 2000 tarihli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konulu yüksek lisans belgesinin de sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca ODTÜ’den aldığını beyan ettiği doktora belgesinin de gerçek olmadığı anlaşıldı. Ayrıca dosyadaki makalelerin de akademik olarak “Z. Atalay” imzasını kullanan Amerika’da bir üniversitede çalışan Zeynep Atalay’a ait olduğu tespit edildi.Lisansı da mercek altındaİncelemelerde Laçin’in dil puanının 80 olduğuna dair bir belge sunduğu ancak bunun da gerçek olmadığı anlaşıldı. Laçin’in gerçek dil puanının 27 olduğu da belirlendi. Bunun üzerine Laçin’in 11 Haziran 1996 tarihinde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduğunu gösteren diploma da incelemeye alındı. Bu diplomanın da sahte olup olmadığı araştırılıyor.İmzanın gerçek sahibi konuştu Laçin’in makalelerini kullandığı Z. Atalay’a (Zeynep Atalay) olay hakkında konuştu. ABD’deki Saint Mary’s College of California’da görev yapan Atalay, Hürriyet’e “Tamamen benim dışımda gelişen bir olayda adımın bu şekilde anılması son derece üzücü ve kabul edilemez nitelikte. Konu birçok farklı açıdan yargıya intikal ettiği için bu konuda detaylı konuşmayı uygun bulmuyorum. Süreci takip edeceğim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211030/docentlik-belgesi-sahte-cikan-zulal-atalay-lacin-2-yil-once-de-yakalanmis--1050321261.html
https://tr.sputniknews.com/20211027/docentlik-belgesi-sahte-cikan-ogretim-uyesi-gozaltina-alindi-1050218885.html
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profesör, sahte diploma, zehra zulal atalay laçin

Profesör unvanıyla göreve başlamıştı: Zulal Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgeleri de sahteymiş

08:27 26.11.2021 (güncellendi: 08:28 26.11.2021)
© İHA / YASİN CANZehra Zulal Atalay Laçin
Zehra Zulal Atalay Laçin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA / YASİN CAN
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Sahte doçentlik belgesiyle profesör kadrosuna atanan Zulal Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı.
Sahte doçentlik belgesiyle üniversitede işe başlayan, bu durum anlaşılınca da tutuklanarak cezaevine gönderilen Atalay'ın mastır ve doktora belgeleri de incelemeye alındı.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, inceleme ve yazışmalar neticesinde Laçin’in The University of Manchester’dan “üstün başarı” ile aldığını beyan ettiği 22 Kasım 2000 tarihli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konulu yüksek lisans belgesinin de sahte olduğu anlaşıldı.
Ayrıca ODTÜ’den aldığını beyan ettiği doktora belgesinin de gerçek olmadığı anlaşıldı. Ayrıca dosyadaki makalelerin de akademik olarak “Z. Atalay” imzasını kullanan Amerika’da bir üniversitede çalışan Zeynep Atalay’a ait olduğu tespit edildi.

Lisansı da mercek altında

İncelemelerde Laçin’in dil puanının 80 olduğuna dair bir belge sunduğu ancak bunun da gerçek olmadığı anlaşıldı. Laçin’in gerçek dil puanının 27 olduğu da belirlendi. Bunun üzerine Laçin’in 11 Haziran 1996 tarihinde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduğunu gösteren diploma da incelemeye alındı. Bu diplomanın da sahte olup olmadığı araştırılıyor.

İmzanın gerçek sahibi konuştu

Laçin’in makalelerini kullandığı Z. Atalay’a (Zeynep Atalay) olay hakkında konuştu. ABD’deki Saint Mary’s College of California’da görev yapan Atalay, Hürriyet’e “Tamamen benim dışımda gelişen bir olayda adımın bu şekilde anılması son derece üzücü ve kabul edilemez nitelikte. Konu birçok farklı açıdan yargıya intikal ettiği için bu konuda detaylı konuşmayı uygun bulmuyorum. Süreci takip edeceğim” dedi.
Zehra Zulal Atalay Laçin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
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Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulal Atalay Laçin 2 yıl önce de yakalanmış
30 Ekim, 09:45
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Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı
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