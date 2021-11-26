Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına kararı verildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211126/putin-rus-baris-gucu-daglik-karabagdaki-durumun-normale-dondurulmesinde-pozitif-rol-oynuyor--1051178658.html
Aliyev'le görüşen Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor
Aliyev'le görüşen Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da olacağı üçlü görüşme öncesi Azeri mevkidaşıyla görüşen Rusya lideri Putin, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün pozitif... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T15:12+0300
2021-11-26T15:37+0300
dünya
rusya
ermenistan
vladimir putin
azerbaycan
ilham aliyev
dağlık karabağ
nikol paşinyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045011706_0:0:3424:1927_1920x0_80_0_0_13faec58dbe5c5ad75b0e426224b159c.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapacağı üçlü görüşmeden önce Azeri mevkidaşıyla ikili görüşme için bir araya geldi.Putin, "Dağlık Karabağ'da normalleşmeye ele alırsak, bence barış gücü birliklerimiz pozitif bir rol oynuyor, Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi etkili şekilde çalışıyor" dedi.Dağlık Karabağ'da bazen olaylar yaşanmasından ve kayıplar verilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Putin, Azeri ve Ermeni liderlerle yapacakları üçlü görüşmenin bölgedeki durumun normale dönmesi için gerekli koşulların sağlanması, insanların sükunet içinde yaşaması açısından gerekli olduğunun altını çizdi.Aliyev: Putin ve Rus barış gücünün rolünü çok değerli buluyoruzPutin'in ve Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da barışın sürdürülmesinde oynadığı rolü çok değerli bulduklarını söyleyen Aliyev de bu çalışmaların önümüzdeki yıl da devam etmesini umduklarını belirtti.Aliyev, "Bugün Azeri-Ermeni sorununu etraflıca konuşacağız. Bu yıl içinde veya Rus barış gücünün 10 Kasım 2020'de göreve başlamasından bu yana barış gücünün sorumluluk bölgesinde ciddi olaylar yaşanmadığını belirtmek isterim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211123/putin-aliyev-ve-pasinyan-socide-gorusecek-1051071664.html
https://tr.sputniknews.com/20211124/rus-disisleri-lavrov-ve-ermenistan-disisleri-bakani-karabag-anlasmalarinin-uygulanmasini-gorustu-1051121043.html
rusya
ermenistan
azerbaycan
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045011706_695:0:3424:2047_1920x0_80_0_0_eebd21d6bf6dd57bdaf80afcd9fc7b27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ermenistan, vladimir putin, azerbaycan, ilham aliyev, dağlık karabağ, nikol paşinyan

Aliyev'le görüşen Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor

15:12 26.11.2021 (güncellendi: 15:37 26.11.2021)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin - İlham Aliyev
Vladimir Putin - İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da olacağı üçlü görüşme öncesi Azeri mevkidaşıyla görüşen Rusya lideri Putin, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün pozitif rol oynadığını, Rus- Türk ateşkes kontrol merkezinin de etkili çalıştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapacağı üçlü görüşmeden önce Azeri mevkidaşıyla ikili görüşme için bir araya geldi.
Putin, "Dağlık Karabağ'da normalleşmeye ele alırsak, bence barış gücü birliklerimiz pozitif bir rol oynuyor, Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi etkili şekilde çalışıyor" dedi.
Dağlık Karabağ'da bazen olaylar yaşanmasından ve kayıplar verilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Putin, Azeri ve Ermeni liderlerle yapacakları üçlü görüşmenin bölgedeki durumun normale dönmesi için gerekli koşulların sağlanması, insanların sükunet içinde yaşaması açısından gerekli olduğunun altını çizdi.
İlham Aliyev- Nikol Paşinyan- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
DÜNYA
Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de görüşecek
23 Kasım, 16:23

Aliyev: Putin ve Rus barış gücünün rolünü çok değerli buluyoruz

Putin'in ve Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da barışın sürdürülmesinde oynadığı rolü çok değerli bulduklarını söyleyen Aliyev de bu çalışmaların önümüzdeki yıl da devam etmesini umduklarını belirtti.
Aliyev, "Bugün Azeri-Ermeni sorununu etraflıca konuşacağız. Bu yıl içinde veya Rus barış gücünün 10 Kasım 2020'de göreve başlamasından bu yana barış gücünün sorumluluk bölgesinde ciddi olaylar yaşanmadığını belirtmek isterim" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
DÜNYA
Rus Dışişleri: Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasını görüştü
24 Kasım, 22:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:50'Yarısı yenmiş zombi köpek balığı' 20 dakika daha av peşinde koştu
15:47Madonna, Instagram'a tepki gösterdi: Kırk yıllık cinsiyetçiliğe rağmen akıl sağlığımı korudum
15:46Rus siyasi analist: Batı, Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor
15:36Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına kararı verildi
15:32Jessie J düşük yaptığını açıkladı
15:12Aliyev'le görüşen Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor
15:10Bandırma Belediyesi'nden Hasan Can Kaya'ya: Seni de bekleriz bebiş
15:07Galatasaray, Avrupa'daki performansıyla 16 milyon euro gelir elde etti
15:06Kılıçdaroğlu: Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?
15:0127 Mayıs darbesi mağdurlarına manevi tazminat ödenecek
14:56EMO: Kış saatine dönülmemesi karanlıkta ekstra aydınlanmaya yol açıyor
14:54En yüksek zirvede bir ay mahsur kalıp kurtarılan sokak köpeğini sahiplenmek için yarış var
14:53Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
14:52Özbekistan'da vatandaşlara Sputnik Light aşısı uygulanmaya başlandı
14:38Bitcoin 55 bin doların altına düştü
14:33Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: Şikayetçiyim
14:31Erdoğan: İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi, kimin görevi bu?
14:26İklim aktivistlerinden 'Kara Cuma' eylemi: İngiltere'deki Amazon depolarını bastılar
14:20Antalya Tarım Ar-Ge Merkezi Müdürü: Domatese kadın ismi daha çok yakışıyor
14:19Taşlıgeçit Höyüğü'nde Roma dönemine ait parfüm şişesi bulundu