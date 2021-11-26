https://tr.sputniknews.com/20211126/putin-rus-baris-gucu-daglik-karabagdaki-durumun-normale-dondurulmesinde-pozitif-rol-oynuyor--1051178658.html
Aliyev'le görüşen Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor
Aliyev'le görüşen Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da olacağı üçlü görüşme öncesi Azeri mevkidaşıyla görüşen Rusya lideri Putin, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün pozitif... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T15:12+0300
2021-11-26T15:12+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapacağı üçlü görüşmeden önce Azeri mevkidaşıyla ikili görüşme için bir araya geldi.Putin, "Dağlık Karabağ'da normalleşmeye ele alırsak, bence barış gücü birliklerimiz pozitif bir rol oynuyor, Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi etkili şekilde çalışıyor" dedi.Dağlık Karabağ'da bazen olaylar yaşanmasından ve kayıplar verilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Putin, Azeri ve Ermeni liderlerle yapacakları üçlü görüşmenin bölgedeki durumun normale dönmesi için gerekli koşulların sağlanması, insanların sükunet içinde yaşaması açısından gerekli olduğunun altını çizdi.Aliyev: Putin ve Rus barış gücünün rolünü çok değerli buluyoruzPutin'in ve Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da barışın sürdürülmesinde oynadığı rolü çok değerli bulduklarını söyleyen Aliyev de bu çalışmaların önümüzdeki yıl da devam etmesini umduklarını belirtti.Aliyev, "Bugün Azeri-Ermeni sorununu etraflıca konuşacağız. Bu yıl içinde veya Rus barış gücünün 10 Kasım 2020'de göreve başlamasından bu yana barış gücünün sorumluluk bölgesinde ciddi olaylar yaşanmadığını belirtmek isterim" dedi.
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Aliyev'le görüşen Putin: Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi Dağlık Karabağ'da etkili çalışıyor
15:12 26.11.2021 (güncellendi: 15:37 26.11.2021)
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da olacağı üçlü görüşme öncesi Azeri mevkidaşıyla görüşen Rusya lideri Putin, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün pozitif rol oynadığını, Rus- Türk ateşkes kontrol merkezinin de etkili çalıştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapacağı üçlü görüşmeden önce Azeri mevkidaşıyla ikili görüşme için bir araya geldi.
Putin, "Dağlık Karabağ'da normalleşmeye ele alırsak, bence barış gücü birliklerimiz pozitif bir rol oynuyor, Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi etkili şekilde çalışıyor" dedi.
Dağlık Karabağ'da bazen olaylar yaşanmasından ve kayıplar verilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Putin, Azeri ve Ermeni liderlerle yapacakları üçlü görüşmenin bölgedeki durumun normale dönmesi için gerekli koşulların sağlanması, insanların sükunet içinde yaşaması açısından gerekli olduğunun altını çizdi.
Aliyev: Putin ve Rus barış gücünün rolünü çok değerli buluyoruz
Putin'in ve Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da barışın sürdürülmesinde oynadığı rolü çok değerli bulduklarını söyleyen Aliyev de bu çalışmaların önümüzdeki yıl da devam etmesini umduklarını belirtti.
Aliyev, "Bugün Azeri-Ermeni sorununu etraflıca konuşacağız. Bu yıl içinde veya Rus barış gücünün 10 Kasım 2020'de göreve başlamasından bu yana barış gücünün sorumluluk bölgesinde ciddi olaylar yaşanmadığını belirtmek isterim" dedi.