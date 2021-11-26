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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211126/reuters-enflasyon-kasim-ayinda-son-uc-yilin-en-yuksek-seviyesi-olan-yuzde-207ye-yukselebilir-1051186189.html
Reuters: Enflasyon, kasım ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 20.7'ye yükselebilir
Reuters: Enflasyon, kasım ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 20.7'ye yükselebilir
Reuters haber ajansı, bugün 15 ekonomistle yaptığı Kasım ayı enflasyon anketinin sonucunu açıkladı. Türkiye'de kasım enflasyonunun aylık yüzde 3 olacağı tahmin... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T18:56+0300
2021-11-26T18:56+0300
2021-11-26T18:57+0300
ekonomi
enflasyon
reuters
döviz
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T24'ün aktardığına göre, ekonomistlerin Kasım'daki yıllık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,7 oldu. Tahminler yüzde 19.3 ile 21.06 arasında değişti.Kasım enflasyonunun aylık yüzde 3 olacağı tahmin edildi.Ajans enflasyonun gıda, kira ve yakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra TL'nin değer kaybı nedeniyle de yükseldiğini aktardı.Ekim ayında resmi enflasyon yıllık yüzde 19.89 olarak açıklanmış, akademisyenlerin oluşturduğu bağımsız ENAGrup ise yıllık enflasyonu yüzde 49.87 olarak hesaplamıştı.
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enflasyon, reuters, döviz
Reuters: Enflasyon, kasım ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 20.7'ye yükselebilir 18:56 26.11.2021 (güncellendi: 18:57 26.11.2021)
Reuters haber ajansı, bugün 15 ekonomistle yaptığı Kasım ayı enflasyon anketinin sonucunu açıkladı. Türkiye'de kasım enflasyonunun aylık yüzde 3 olacağı tahmin edildi.
T24'ün aktardığına göre, ekonomistlerin Kasım'daki yıllık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,7 oldu. Tahminler yüzde 19.3 ile 21.06 arasında değişti.
Kasım enflasyonunun aylık yüzde 3 olacağı tahmin edildi.
Ajans enflasyonun gıda, kira ve yakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra TL'nin değer kaybı nedeniyle de yükseldiğini aktardı.
Ekim ayında resmi enflasyon yıllık yüzde 19.89 olarak açıklanmış, akademisyenlerin oluşturduğu bağımsız ENAGrup ise yıllık enflasyonu yüzde 49.87 olarak hesaplamıştı.