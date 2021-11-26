https://tr.sputniknews.com/20211126/robot-ai-da-danteden-esinlenerek-yazdigi-siiri-seslendirecek-1051183416.html

Robot Ai-da, Dante'den esinlenerek yazdığı şiiri seslendirecek

Robot Ai-da, Dante'den esinlenerek yazdığı şiiri seslendirecek

İtalyan şair Dante'nin üç bölümden oluşan destansı şiiri İlahi Komedya, sadece sanatçıları değil insan yapımı robotları da etkiliyor. Oxford’un Ashmolean... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T17:21+0300

2021-11-26T17:21+0300

2021-11-26T17:46+0300

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şair

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ilahi

dante aligheri

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İtalyan şair Dante'nin üç bölümden oluşan destansı şiiri İlahi Komedya, yazılmasının üstünden yüzyıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulmaya ve sanatçıları etkilemeye devam ediyor. İtalyan şair Dante'nin İlahi Komedyası, William Blake'ten Franz Liszt'e, Auguste Rodin'den CS Lewis'e kadar sayısız sanatçıyı etkiledi. Etkilediği son isim ise robot Ai-da.Oxford'da Aidan Meller tarafından tasarlanan ve adını bilgisayar öncüsü Ada Lovelace'den alan robot Ai-da’ya Dante’nin üç bölümden oluşan destansı şiirinin tamamı verildi. Robotun sahip olduğu algoritmalar, onun yeniden bir şiir yazabilmesine olanak sağladı ve ona yüklenen kelime, ses dağarcığı sayesinde şiirini okuyabilecek.Şairin ölümünün 700. yılında Oxford’un Ashmolean Müzesi’nde açılan sergide, robot Ai-Da’nın Dante’den esinlenerek yazdığı şiir, dinleyicilerle buluşacak. Ai-da, Dante'den ilham alarak yazdığı şiirle şimdiden şiir yazabilen ilk robot olarak değil ama şiir okuyabilen ilk robot olarak bu gece tarihe geçecek.

https://tr.sputniknews.com/20210322/ilk-sanat-eserini-nft-olarak-hazirlayan-robot-sophia-makineler-de-yaratici-olabilir--1044083875.html

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ingiltere, italya, robot, cehennem, şiir, şair, orta çağ, ilahi, dante aligheri