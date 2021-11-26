https://tr.sputniknews.com/20211126/rus-disisleri-afganistandan-gelen-goc-baskisi-rusyayi-etkileyebilir-1051189979.html

Rus Dışişleri: Afganistan'dan gelen göç baskısı Rusya'yı etkileyebilir

Rus Dışişleri: Afganistan'dan gelen göç baskısı Rusya'yı etkileyebilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Afganistan'dan gelen göç baskısının potansiyel olarak Rusya'yı etkileyebileceğini... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T21:39+0300

2021-11-26T21:39+0300

2021-11-26T21:39+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Afganistan'da yaşanan olaylar sonucu oluşan mülteci sorununun Rusya’yı etkilemesi olasılığını dışlamadıklarını belirterek, Moskova’nın sorunun çözümü için Afgan halkına doğrudan yardım ettiğini kaydetti.Rus basınına konuşan Sternik, “Göç ‘baskısı’ potansiyel olarak kendini gösterebilir. Birçok şey, Afganistan'daki durumun nasıl ilerleyeceğine, açlık ve kıtlıktan kaçarak yerlerini terk eden insan yığınlarının bulunduğu şartlarda, ortak çabalarla insani bir felaketin önünün alınıp alınmayacağına bağlı. Bu, çok yönlü olarak ele alınması gereken bir sorun” dedi.“Afgan mülteci sorununun Rusya'yı etkileme riskinin olup olmadığı” sorusunu Sternik, “Afganistan halkına doğrudan yardım ederek, Afgan hükümetinin yabancı bankalardaki hesapları üzerindeki ‘blokelerin’ kaldırılması da dahil olmak üzere, uluslararası destek arayışında bulunarak bu sorunun çözümünde yer alıyoruz” şeklinde yanıtladı.

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