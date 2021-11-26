https://tr.sputniknews.com/20211126/rusya-abd-ukraynali-hackerleri-gormezden-geliyor-1051163700.html

Rusya: ABD, Ukraynalı hackerleri görmezden geliyor

Rusya: ABD, Ukraynalı hackerleri görmezden geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukraynalı siber korsanların faaliyetinden haberdar olduğunu ama sadece Rusya kaynaklı siber tehditleri... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T02:26+0300

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dünya

rusya

mariya zaharova

hacker

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Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Europol ve Eurojust’ın, korsan gruplarını yakalamak için bir dizi operasyon gerçekleştirdiğini anımsatarak, “Rus hackerler mi? Nihayet. Ama yok, sürpriz, hepsi Ukraynalı çıktı. ABD dahil 71 ülkede yaklaşık 2 bin kişi, en az bir fidyeci grubun kurbanı oldu. ABD, İngiltere, Fransa ve diğer Batı ülkelerindeki şirketler etkilendi. Saldırganların yol açtığı hasar 120 milyon doları buldu” diye yazdı.Ukraynalı hacker gruplarının 2019’dan bu yana faaliyette olduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu arada Norveçliler, yakalanan saldırganların, sanayi devi Norsk Hydro’nun ABD ve Avrupa’daki kurumlarına yapılan saldırıdan sorumlu olduğundan emin” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin Ukraynalı korsanlar ve saldırıları hakkında susmaya devam ettiğine dikkat çeken Zaharova, Kiev’deki yönetimin uzun yıllardır Ukrayna topraklarından gerçekleştirilen siber suçlara karşı mücadele etmediği için yaptırıma maruz kalmadığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: Zaharova, “Öyleyse Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile Amerikan basınının, tüm korsanların Rus olmadığı yönündeki açıklamaları nerde?” diye ekledi.

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rusya, mariya zaharova, hacker