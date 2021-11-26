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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/rusya-basbakani-misustin-afganistanda-insani-felaketi-onlemek-onemli-1051163072.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Afganistan'da insani felaketi önlemek önemli
Rusya Başbakanı Mişustin: Afganistan'da insani felaketi önlemek önemli
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Afganistan'daki durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, bu durumun insani felakete sürüklenmesine izin vermemenin önemli... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T01:40+0300
2021-11-26T01:45+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
mihail mişustin
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'daki durumu değerlendirdi.Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Mişustin, "Bölgesel çatışmalar tırmanıyor. Şiddetli sosyoekonomik kriz yaşayan Afganistan'daki durum büyük endişe uyandırıyor. Hepimize yakın olan bu ülkedeki durumun insani bir felakete sürüklenmesine izin vermemek önemli" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Afganistan'a ilk insani yardımın gönderildiğini anımsatan Mişustin, diğer ŞİÖ ülkelerinin de Afgan halkına yardım sağlamakta olduğunu belirterek şunları söyledi:'Batı ülkeleri haksız rekabete başvuruyor'Dünyanın son birkaç yıl içinde derin sistemik değişikliklerle karşı karşıya kaldığını kaydeden Rusya Başbakanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin, küresel ekonominin kilit sektörlerinde gerilemeye ve işsizliğin artmasına yol açtığını, uluslararası katma değer zincirlerinin bozulduğunu, ticaret ve yatırımın azaldığını kaydederek, "Dış konjonktürün de basit olduğu söylenemez. Batılı ortaklar, hakim konumlarını korumak için haksız rekabet tekniklerine başvuruyor, korumacı önlemleri ve gayri meşru tek taraflı yaptırımları genişletiyorlar" dedi.'Yeşil korumacılık çabalarını gözlemliyoruz'Günümüzde dijitalleşmeye paralel olarak ekonominin 'yeşil' transformasyonun da aktif olarak devam ettiğini söyleyen Mişustin, bazı ülkelerin gelişmekte olan pazarlarda rekabet avantajı elde etmek için bu eğilimleri araç olarak kullanmaya çalıştığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:'Aşılara eşit erişim sağlanmalı'Rusya Başbakanı Mişustin, ayrıca 13. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi’ne video konferans yoluyla katıldı.Kovid-19’la mücadelenin devam ettiğini dile getiren Mişustin, "Bu mücadelenin başarılı olması için aşılara eşit erişim sağlanmalı, güvenli ve etkili aşıların tedarikinin önündeki engeller kalkmalı. ASEM bu sorunların çözümünden uzak duramaz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211123/bm-afganistanin-bankacilik-sistemi-cokusun-esiginde-1051053593.html
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rusya, afganistan, şanghay işbirliği örgütü (şiö), mihail mişustin, kovid-19, koronavirüs aşısı

Rusya Başbakanı Mişustin: Afganistan'da insani felaketi önlemek önemli

01:40 26.11.2021 (güncellendi: 01:45 26.11.2021)
© Sputnik / Дмитрий АстаховRusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuştu.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Afganistan'daki durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, bu durumun insani felakete sürüklenmesine izin vermemenin önemli olduğunu söyledi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'daki durumu değerlendirdi.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Mişustin, "Bölgesel çatışmalar tırmanıyor. Şiddetli sosyoekonomik kriz yaşayan Afganistan'daki durum büyük endişe uyandırıyor. Hepimize yakın olan bu ülkedeki durumun insani bir felakete sürüklenmesine izin vermemek önemli" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Afganistan'a ilk insani yardımın gönderildiğini anımsatan Mişustin, diğer ŞİÖ ülkelerinin de Afgan halkına yardım sağlamakta olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Afganistan’ın terör ve uyuşturucudan özgür olması için barış, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü sağlamak ortak çıkarımız. Bu, tüm bölgemizin güvenli ve istikrarlı gelişimi için önemli. Ancak elbette çatışma sonrası yeniden yapılanmanın başlıca sorumluluğunu, eylemleriyle bu trajediye yol açan ülkeler üstlenmeli."

'Batı ülkeleri haksız rekabete başvuruyor'

Dünyanın son birkaç yıl içinde derin sistemik değişikliklerle karşı karşıya kaldığını kaydeden Rusya Başbakanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin, küresel ekonominin kilit sektörlerinde gerilemeye ve işsizliğin artmasına yol açtığını, uluslararası katma değer zincirlerinin bozulduğunu, ticaret ve yatırımın azaldığını kaydederek, "Dış konjonktürün de basit olduğu söylenemez. Batılı ortaklar, hakim konumlarını korumak için haksız rekabet tekniklerine başvuruyor, korumacı önlemleri ve gayri meşru tek taraflı yaptırımları genişletiyorlar" dedi.

'Yeşil korumacılık çabalarını gözlemliyoruz'

Günümüzde dijitalleşmeye paralel olarak ekonominin 'yeşil' transformasyonun da aktif olarak devam ettiğini söyleyen Mişustin, bazı ülkelerin gelişmekte olan pazarlarda rekabet avantajı elde etmek için bu eğilimleri araç olarak kullanmaya çalıştığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeşil korumacılık (çevre hukuku yardımıyla korumacılık) ilerletme çabalarını görüyoruz. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kural ve ilkelerine rağmen, uluslararası ticarette ek vergiler ve idari engeller uygulama çabaları var. Bu tür eylemler DTÖ tarafından en ciddi biçimde dikkate alınması gerekiyor. Özellikle de ŞİÖ’nün yeşil kuşak programı ve çevre koruma konsepti hayata geçirilirken. Ekonominin karbondan arındırılmasıyla ilgili konular dahil ilgili kurumların temsilcilerini de dahil ederek dışişleri bakanlıkları arasında görüşmeleri organize etmeyi öneriyoruz."

'Aşılara eşit erişim sağlanmalı'

Rusya Başbakanı Mişustin, ayrıca 13. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi’ne video konferans yoluyla katıldı.
Kovid-19’la mücadelenin devam ettiğini dile getiren Mişustin, "Bu mücadelenin başarılı olması için aşılara eşit erişim sağlanmalı, güvenli ve etkili aşıların tedarikinin önündeki engeller kalkmalı. ASEM bu sorunların çözümünden uzak duramaz" diye konuştu.
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