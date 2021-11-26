https://tr.sputniknews.com/20211126/rusya-basbakani-misustin-afganistanda-insani-felaketi-onlemek-onemli-1051163072.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Afganistan'da insani felaketi önlemek önemli

Rusya Başbakanı Mişustin: Afganistan'da insani felaketi önlemek önemli

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Afganistan'daki durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, bu durumun insani felakete sürüklenmesine izin vermemenin önemli... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T01:40+0300

2021-11-26T01:40+0300

2021-11-26T01:45+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

mihail mişustin

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'daki durumu değerlendirdi.Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Mişustin, "Bölgesel çatışmalar tırmanıyor. Şiddetli sosyoekonomik kriz yaşayan Afganistan'daki durum büyük endişe uyandırıyor. Hepimize yakın olan bu ülkedeki durumun insani bir felakete sürüklenmesine izin vermemek önemli" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Afganistan'a ilk insani yardımın gönderildiğini anımsatan Mişustin, diğer ŞİÖ ülkelerinin de Afgan halkına yardım sağlamakta olduğunu belirterek şunları söyledi:'Batı ülkeleri haksız rekabete başvuruyor'Dünyanın son birkaç yıl içinde derin sistemik değişikliklerle karşı karşıya kaldığını kaydeden Rusya Başbakanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin, küresel ekonominin kilit sektörlerinde gerilemeye ve işsizliğin artmasına yol açtığını, uluslararası katma değer zincirlerinin bozulduğunu, ticaret ve yatırımın azaldığını kaydederek, "Dış konjonktürün de basit olduğu söylenemez. Batılı ortaklar, hakim konumlarını korumak için haksız rekabet tekniklerine başvuruyor, korumacı önlemleri ve gayri meşru tek taraflı yaptırımları genişletiyorlar" dedi.'Yeşil korumacılık çabalarını gözlemliyoruz'Günümüzde dijitalleşmeye paralel olarak ekonominin 'yeşil' transformasyonun da aktif olarak devam ettiğini söyleyen Mişustin, bazı ülkelerin gelişmekte olan pazarlarda rekabet avantajı elde etmek için bu eğilimleri araç olarak kullanmaya çalıştığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:'Aşılara eşit erişim sağlanmalı'Rusya Başbakanı Mişustin, ayrıca 13. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi’ne video konferans yoluyla katıldı.Kovid-19’la mücadelenin devam ettiğini dile getiren Mişustin, "Bu mücadelenin başarılı olması için aşılara eşit erişim sağlanmalı, güvenli ve etkili aşıların tedarikinin önündeki engeller kalkmalı. ASEM bu sorunların çözümünden uzak duramaz" diye konuştu.

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rusya, afganistan, şanghay işbirliği örgütü (şiö), mihail mişustin, kovid-19, koronavirüs aşısı