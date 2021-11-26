https://tr.sputniknews.com/20211126/rusyadaki-maden-kazasiyla-ilgili-ihmal-davasi-acildi--1051168719.html

Rusya'daki maden kazasıyla ilgili ihmal davası açıldı

Rusya'daki maden kazasıyla ilgili ihmal davası açıldı

Rusya’daki maden k Rusya’nın Kemerovo bölgesindeki 52 kişinin ölümüne neden olan maden kazasıyla ilgili Federal Ekoloji, Teknoloi ve Nükleer Denetim Ajansı’nın... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T10:50+0300

2021-11-26T10:50+0300

2021-11-26T10:52+0300

rusya

yangın

maden

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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada dün Listvyajnaya isimli madende yaşanan kaza ile ilgili olarak bölge Rostehnadzor’un Belovo bölge birimi baş müfettişleri hakkında ihmal davası açıldığı belirtildi. İncelemeler neticesinde müfettişlerin madendeki güvenlik gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik denetim görevlerini uygunsuz biçimde yerine getirdikleri anlaşıldı. Listvyajnaya kömür madeninde dün yangın çıktığı, madenin dumanla dolduğu ve bunun neticesinde 11 kişinin öldüğü aktarılmıştı. Daha sonra ise madende 6’sı kurtarma ekibinden 52 kişinin öldüğü bilgisi verilmişti. Olayla ilgili olarak bölgede 26-28 Kasım tarihlerinde yas ilan edilmişti. Rusya Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise olayın madende metan gazı patlaması nedeniyle gerçekleştiği bilgisini vermişti. Madende kaza sırasında 285 kişinin çalıştığı biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211125/rusyada-meydana-gelen-maden-kazasinda-can-kaybi-52ye-yukseldi-1051159651.html

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