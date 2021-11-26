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Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında hekimi yaralayan saldırganın tutuklandığını belirterek, sağlıkta... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
diyarbakır
sağlık merkezi
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız" açıklamasında bulundu.Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
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diyarbakır, sağlık merkezi, fahrettin koca

Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız

01:12 26.11.2021
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında hekimi yaralayan saldırganın tutuklandığını belirterek, sağlıkta şiddeti önleme davalarında kararlı olduklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız."
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