Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında hekimi yaralayan saldırganın tutuklandığını belirterek, sağlıkta şiddeti önleme davalarında kararlı olduklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız."
Diyarbakır’da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME DAVAMIZDA KARARLIYIZ.