https://tr.sputniknews.com/20211126/selfie-cekmek-icin-poz-veren-turist-timsah-saldirisina-ugradi--1051186295.html

Selfie çekmek için poz veren turist, timsah saldırısına uğradı

Selfie çekmek için poz veren turist, timsah saldırısına uğradı

Filipinler'de bir turist, selfie çekmek için poz verdiği sırada 12 metrelik bir timsah tarafından vahşice saldırıya uğradı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

filipinler

saldırı

su

sahil

timsah

tema parkı

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Misamis Oriental eyaletinden Nehemias Chipada, saldırının gerçekleştiği 10 Kasım'da doğum gününü kutlamak için ailesiyle birlikte Filipinler'in Cagayan de Oro şehrindeki Amaya View tema parkını ziyaret etti.68 yaşındaki Chipada, parkta fotoğraf çektirmek için bir timsahın yanına gitti ve timsaha yemek atmaya başladı.Yahoo News'in aktardığına göre Chipada, telefonunu sağ elinde tutarken timsah, adamı sol kolundan tutup ailesinin önünde onu suya sürükledi.Neyse ki, Chipada hayvandan kurtulmayı başardı ve timsahın dişlerinden birini yanına alarak uzuvları bozulmadan saldırıdan kaçmayı başardı. Kızına göre Chipada, Kuzey Mindanao Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı ve sol kolundan ameliyat oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211019/endonezyada-dev-timsah-8-yasindaki-kiz-cocugunu-tek-hamlede-yuttu-1049984197.html

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video, filipinler, saldırı, su, sahil, timsah, tema parkı