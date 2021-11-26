https://tr.sputniknews.com/20211126/siginmaci-gerilimi-tirmaniyor-fransiz-bakan-ingiliz-mevkidasiyla-gorusmesini-iptal-etti-1051169047.html

'Sığınmacı gerilimi' tırmanıyor: Fransız bakan, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti

'Sığınmacı gerilimi' tırmanıyor: Fransız bakan, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti

Manş Denizi'nde yaşanan sığınmacı faciasının ardından Londra ve Paris arasındaki gerilim tırmanırken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiliz mevkidaşı... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T10:58+0300

2021-11-26T10:58+0300

2021-11-26T11:06+0300

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manş denizi

sığınmacı krizi

priti patel

gerald darmanin

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Polonya - Belarus sınırındaki sığınmacı krizi sürerken İngiltere Fransa arasında da ipler sığınmacı sorunu nedeniyle gerildi.Çarşamba gecesi Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen bir grup sığınmacının botu Manş Denizi'nde batmış ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetmişti.Olayın ardından İngiliz ve Fransız hükümetinden karşılıklı açıklama ve suçlamalar yapılırken, son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göç sorununa ilişkin bir dizi tedbirlerin yer aldığı 5 maddelik planı içeren mektubunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletmişti.Johnson'ın mektubuna ilişkin yaptığı açıklamada 'Fransa'nın bu plandan dolayı hayal kırıklığına uğradığını' dile getiren Fransız bakan, "Bunu kamuoyuna açıklamak, durumu daha da kötüleştirdi" ifadelerini kullandı.Darmanin, İngiliz İçişleri Bakanı ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiğini duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211126/ingiltere-basbakani-johnsondan-gocmenleri-durdurmak-icin-5-maddelik-plan-1051164242.html

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fransa, ingiltere, boris johnson, emmanuel macron, manş denizi, sığınmacı krizi, priti patel, gerald darmanin