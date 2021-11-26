https://tr.sputniknews.com/20211126/solomon-adalari-basbakani-protestolarin-arkasinda-dis-gucler-var-1051168286.html

Solomon Adaları Başbakanı: Protestoların arkasında dış güçler var

Solomon Adaları Başbakanı: Protestoların arkasında dış güçler var

Hükümet karşıtı protestoların alevlendiği Solomon Adaları'nda Başbakan Manasse Sogaware, başkent Honiara'da düzenlenen eylemlerden 'dış güçleri' sorumlu tuttu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

çin

tayvan

protesto

solomon adaları

dış güçler

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Avustralya merkezli televizyon kanalı ABC'ye konuşan Solomon Adaları Başbakanı Sogaware, hükümetin Tayvan yerine Çin'le diplomatik ilişkiler kurmak istemesi nedeniyle 'dış güçlerin' adalardaki protestoları tetiklediğini ileri sürdü.Sogaware'nin istifasını talep eden 2 ila 3 bin arasında gösterici, başkent Honiara'da protestolar düzenlemiş, kentte yer alan 'Chinatown' mahallesindeki mağazaları ateşe vermişti.Başbakan Sogaware, yaptığı açıklamada hükümetin Tayvan yerine Çin'i resmi olarak tanımasının hükümet karşıtı protestoların gerçek sebebi olduğunu belirterek, "Tek sorun bu. Ve ne yazık ki diğer ülkeler bu çatışmayı kışkırttı ve etki altına aldı" ifadelerini kullandı.Sogaware, "Malaita adasını etkileyen söz konusu ülkeler, Çin ile ilişkilere sahip olmamızı istemiyor ve Solomon Adaları'nı diplomatik ilişkilerden ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası hukuka uymaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar" diye ekledi.'Onların kimler olduğunu biliyoruz'Hangi ülkelerden bahsettiğini açıklığa kavuşturmayan Başbakan, "Onların kimler olduğunu biliyoruz" dedi. Solomon Adaları'nda Başbakan Sogaware karşıtı göstericiler, 36 saatlik sokağa çıkma yasağına rağmen büyük çaplı protestolar düzenlemişti. Avustralya yönetimi, gösterilerin büyümesi üzerine adaya asker gönderme kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/avustralya-hukumet-karsiti-protestolarin-siddetlendigi-solomon-adalarina-asker-gonderiyor-1051142591.html

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çin, tayvan, protesto, solomon adaları, dış güçler