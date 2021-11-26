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https://tr.sputniknews.com/20211126/solomon-adalari-basbakani-protestolarin-arkasinda-dis-gucler-var-1051168286.html
Solomon Adaları Başbakanı: Protestoların arkasında dış güçler var
Solomon Adaları Başbakanı: Protestoların arkasında dış güçler var
Hükümet karşıtı protestoların alevlendiği Solomon Adaları'nda Başbakan Manasse Sogaware, başkent Honiara'da düzenlenen eylemlerden 'dış güçleri' sorumlu tuttu. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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2021-11-26T10:24+0300
dünya
çin
tayvan
protesto
solomon adaları
dış güçler
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Avustralya merkezli televizyon kanalı ABC'ye konuşan Solomon Adaları Başbakanı Sogaware, hükümetin Tayvan yerine Çin'le diplomatik ilişkiler kurmak istemesi nedeniyle 'dış güçlerin' adalardaki protestoları tetiklediğini ileri sürdü.Sogaware'nin istifasını talep eden 2 ila 3 bin arasında gösterici, başkent Honiara'da protestolar düzenlemiş, kentte yer alan 'Chinatown' mahallesindeki mağazaları ateşe vermişti.Başbakan Sogaware, yaptığı açıklamada hükümetin Tayvan yerine Çin'i resmi olarak tanımasının hükümet karşıtı protestoların gerçek sebebi olduğunu belirterek, "Tek sorun bu. Ve ne yazık ki diğer ülkeler bu çatışmayı kışkırttı ve etki altına aldı" ifadelerini kullandı.Sogaware, "Malaita adasını etkileyen söz konusu ülkeler, Çin ile ilişkilere sahip olmamızı istemiyor ve Solomon Adaları'nı diplomatik ilişkilerden ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası hukuka uymaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar" diye ekledi.'Onların kimler olduğunu biliyoruz'Hangi ülkelerden bahsettiğini açıklığa kavuşturmayan Başbakan, "Onların kimler olduğunu biliyoruz" dedi. Solomon Adaları'nda Başbakan Sogaware karşıtı göstericiler, 36 saatlik sokağa çıkma yasağına rağmen büyük çaplı protestolar düzenlemişti. Avustralya yönetimi, gösterilerin büyümesi üzerine adaya asker gönderme kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/avustralya-hukumet-karsiti-protestolarin-siddetlendigi-solomon-adalarina-asker-gonderiyor-1051142591.html
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çin, tayvan, protesto, solomon adaları, dış güçler

Solomon Adaları Başbakanı: Protestoların arkasında dış güçler var

10:23 26.11.2021 (güncellendi: 10:24 26.11.2021)
© SputnikSolomon Adaları Başbakanı Manasse Sogaware
Solomon Adaları Başbakanı Manasse Sogaware - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik
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Hükümet karşıtı protestoların alevlendiği Solomon Adaları'nda Başbakan Manasse Sogaware, başkent Honiara'da düzenlenen eylemlerden 'dış güçleri' sorumlu tuttu.
Avustralya merkezli televizyon kanalı ABC'ye konuşan Solomon Adaları Başbakanı Sogaware, hükümetin Tayvan yerine Çin'le diplomatik ilişkiler kurmak istemesi nedeniyle 'dış güçlerin' adalardaki protestoları tetiklediğini ileri sürdü.
Sogaware'nin istifasını talep eden 2 ila 3 bin arasında gösterici, başkent Honiara'da protestolar düzenlemiş, kentte yer alan 'Chinatown' mahallesindeki mağazaları ateşe vermişti.
Başbakan Sogaware, yaptığı açıklamada hükümetin Tayvan yerine Çin'i resmi olarak tanımasının hükümet karşıtı protestoların gerçek sebebi olduğunu belirterek, "Tek sorun bu. Ve ne yazık ki diğer ülkeler bu çatışmayı kışkırttı ve etki altına aldı" ifadelerini kullandı.
Sogaware, "Malaita adasını etkileyen söz konusu ülkeler, Çin ile ilişkilere sahip olmamızı istemiyor ve Solomon Adaları'nı diplomatik ilişkilerden ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası hukuka uymaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar" diye ekledi.

'Onların kimler olduğunu biliyoruz'

Hangi ülkelerden bahsettiğini açıklığa kavuşturmayan Başbakan, "Onların kimler olduğunu biliyoruz" dedi.
Solomon Adaları'nda Başbakan Sogaware karşıtı göstericiler, 36 saatlik sokağa çıkma yasağına rağmen büyük çaplı protestolar düzenlemişti. Avustralya yönetimi, gösterilerin büyümesi üzerine adaya asker gönderme kararı almıştı.
Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare karşıtı göstericiler, 36 saatlik sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenledi. Avustralya yönetimi, gösterilerin büyümesi üzerine adaya asker gönderme kararı aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
DÜNYA
Avustralya, hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği Solomon Adaları'na asker gönderiyor
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