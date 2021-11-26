https://tr.sputniknews.com/20211126/stefan-kuntz-en-zor-yol-c-yoluydu-biz-de-oradayiz-1051189617.html

Stefan Kuntz: En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız

Stefan Kuntz: En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

dünya kupası

stefan kuntz

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimine çevrim içi bağlantıyla katıldı.Kura çekiminin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Alman teknik adam, "En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız. Ancak göreve başladığımdan bu yana gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

https://tr.sputniknews.com/20211126/turkiyenin-2022-dunya-kupasi-yolunda-play-off-turundaki-rakibi-portekiz-oldu-1051187237.html

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türkiye, dünya kupası, stefan kuntz