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Stoltenberg: NATO ve AB, Belarus'un hibrit saldırısına birlikte karşı koymalı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Minsk'in düzenlediği bir hibrit saldırı olarak niteleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak ile AB'nin buna birlikte karşı koyması gerektiğini söyledi.
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Minsk'in düzenlediği bir hibrit saldırı olarak niteleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak ile AB'nin buna birlikte karşı koyması gerektiğini söyledi.
30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Riga'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, göçmen kriziyle ilgili açıklama yaptı.
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin Riga'daki toplantının gündeminde yer aldığını belirten Stoltenberg, "NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belarus sınırındaki durumu istişare edecek. NATO müttefikleri Polonya, Letonya ve Litvanya'ya karşı hibrit saldırı yürütülüyor. Buna AB'yle birlikte karşı koymalıyız" dedi.
Stoltenberg, NATO ve AB ülkelerini istikrarsızlaştırmayı amaçlayadığını söylediği bu hibrit harekata karşı koymak için iki bloğun yakın işbirliği yapması gerektiğini savundu.
30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Riga'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, göçmen kriziyle ilgili açıklama yaptı.
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin Riga'daki toplantının gündeminde yer aldığını belirten Stoltenberg, "NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belarus sınırındaki durumu istişare edecek. NATO müttefikleri Polonya, Letonya ve Litvanya'ya karşı hibrit saldırı yürütülüyor. Buna AB'yle birlikte karşı koymalıyız" dedi.
Stoltenberg, NATO ve AB ülkelerini istikrarsızlaştırmayı amaçlayadığını söylediği bu hibrit harekata karşı koymak için iki bloğun yakın işbirliği yapması gerektiğini savundu.