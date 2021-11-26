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https://tr.sputniknews.com/20211126/tarkanin-firari-kuzeni-yakalandi-1051183906.html
Tarkan’ın firari kuzeni yakalandı
Tarkan’ın firari kuzeni yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ın öldürüldüğü davanın sanıkları arasında yer alan ve şarkıcı Tarkan'ın, açık cezaevinden firar eden kuzeni Servet... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T17:32+0300
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yaşam
istanbul
polis
esenyurt
tutuklama
dava
cinayet
yakalama
karar
kuzen
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Servet Tevetoğlu 2019’da Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etmesi sonucunda hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 17 Kasım’da Edirne Uzunköprü’de yakalanan Tevetoğlu, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ercan Gönülkırmaz’ın öldürüldüğü davada ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından yargılandığı davaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağladı.'Korktum'Servet Tevetoğlu, “Ben bu dosyadan tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığından adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim, bir hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonda haberler çıktı” dedi.“Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum” diyen Tevetoğlu, “Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar geri dönemedim. Şu anda Edirne Uzunköprü’de bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Onun yanında kalırım diye gelmiştim” dedi.Mahkeme, sanık Servet Tevetoğlu hakkında cezaevinden firari durumda bulunması ile yakalanış şekli ve yeri de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verdi. Dava, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20191025/tarkanin-cezaevinden-firar-eden-kuzeni-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1040474682.html
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istanbul, polis, esenyurt, tutuklama, dava, cinayet, yakalama, karar, kuzen, tarkan

Tarkan’ın firari kuzeni yakalandı

17:32 26.11.2021 (güncellendi: 17:33 26.11.2021)
© DHAServet Tevetoğlu
Servet Tevetoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ın öldürüldüğü davanın sanıkları arasında yer alan ve şarkıcı Tarkan'ın, açık cezaevinden firar eden kuzeni Servet Tevetoğlu yakalanarak tutuklandı.
Servet Tevetoğlu 2019’da Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etmesi sonucunda hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
17 Kasım’da Edirne Uzunköprü’de yakalanan Tevetoğlu, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ercan Gönülkırmaz’ın öldürüldüğü davada ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından yargılandığı davaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağladı.

'Korktum'

Servet Tevetoğlu, “Ben bu dosyadan tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığından adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim, bir hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonda haberler çıktı” dedi.
“Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum” diyen Tevetoğlu, “Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar geri dönemedim. Şu anda Edirne Uzunköprü’de bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Onun yanında kalırım diye gelmiştim” dedi.
Mahkeme, sanık Servet Tevetoğlu hakkında cezaevinden firari durumda bulunması ile yakalanış şekli ve yeri de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verdi. Dava, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.
Servet Tevetoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2019
DÜNYA
Tarkan'ın cezaevinden firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı
25 Ekim 2019, 16:14
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