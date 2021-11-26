https://tr.sputniknews.com/20211126/the-hill-bidenin-baskan-olmasinda-secmeni-yonlendirmek-icin-akitilan-karanlik-para-rol-oynadi-1051187577.html

The Hill: Biden'ın başkan olmasında, seçmeni yönlendirmek için akıtılan 'karanlık para' rol oynadı

The Hill: Biden'ın başkan olmasında, seçmeni yönlendirmek için akıtılan 'karanlık para' rol oynadı

ABD'li haber sitesi The Hill, Başkan Joe Biden'ın Kasım 2020 seçiminden galip çıkmasında, kendisine oy verme potansiyeli bulunan yüz binlerce kişiye yüz... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T20:20+0300

2021-11-26T20:20+0300

2021-11-26T20:50+0300

abd

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bağış

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The Hill'e göre Seçmen Katılım Merkezi (Voter Participation Center/VPC) isimli bir STK, Kasım 2020 başkanlık seçimi öncesi, Demokrat Partili Joe Biden'ı destekleme potansiyeli bulunan yüz binlerce kişinin oylarını garantiye alma amacıyla 100 milyon dolardan fazla para harcadı.85 milyon dolar bağış toplayan VPC, bundan da fazlasını 2020'de seçmenlere posta ve dijital yolla milyonlarca bildirim göndermek için harcadı.VPC'nin vergi kayıtlarına ulaşan The Hill, STK'nın 2016 başkanlık seçimi dönemindeki 14 milyon dolarlık harcamasının 2020'dekinin yanında devede kulak kaldığını belirtti. Açık açık belirli adaylar için kampanya yürütmeyen VPC, genç seçmenleri, azınlıkları ve evli olmayan kadınları hedefliyor ki, bunlar, geleneksel olarak Demokrat Parti'yi destekleyen, ancak genellikle seçimlere ortalamanın altında katılım sağlayan gruplar. The Hill'in görüşünü aldığı VPC CEO'su Tom Lopach, grubun 2020 seçimi döneminde seçmenlere postayla oy kullanma ya da erken oy kullanma için kayıt yaptırmaları çağrısı yapan 371 milyon mektup gönderdiklerini söyledi. Habere göre grup, reklam ve e-posta yoluyla 300 milyon dijital mesaj da yolladı. CEO'ya göre en az 272 bin kişi etkilendiLopach, bu çabaları sayesinde aksi takdirde sandığa gitmeyecek 272 bin kişinin oy kullanmasını sağladıkları tahmininde bulundu. Bu, Biden'ın Arizona, Wisconsin, Georgia gibi kararsız eyaletlerde kazandığı kıl payı zaferlerde rol oynamış olabilir. VPC, kar amacı gütmeyen kuruluş kategorisinde olduğundan, bağışçılarını ve diğer mali kaynaklarını açıklama yükümlülüğünden muaf. Lopach, seçmen katılımının önemine inan vakıflarla örgütlerden ve bireylerden 'güçlü destek' aldıklarını söylemekle yetindi. Karanlık para (dark money) ne demek?The Hill ise VPC'den "Karanlık para örgütlerinin oluşturduğu takımyıldızın içinde yer alıyor" diye söz etti. ABD siyasetinde 'karanlık para', sosyal refah örgütleri, sendikalar, ticaret odaları gibi kar amacı gütmeyen ve bağışçılarını ifşa etmesi gerekmeyen kuruluşlar tarafından yapılan siyasi harcamaları ifade ediyor. Bunlar, şirketler, bireyler ve birliklerden sınırsız bağış alabiliyor. Bu şekilde bağışçılar, seçmenler paranın nereden geldiğini bilmezken, seçimleri etkilemek için fon harcayabiliyor. The Hill, 2020 seçimlerine hem dönemin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Donald Trump hem de rakibi hem Biden'a ya destek ya da köstek olmak amacıyla yüz milyonlarca dolarlık 'karanlık para' akıtıldığını belirtti. Siyasete karışan 'karanlık parayı' takip eden gözlemci örgüt OpenSecrets, 2020 seçiminde bu şekilde 300 milyon dolardan fazla para harcandığını kaydetti. Ancak buna İç Gelirler Dairesi'nde (IRS) kayıtlı olmayan VPC ve benzer grupların fonları dahil değil. Yani gerçek rakamdan kamuoyu ancak yıllar sonra haberdar olabilecek.

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