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Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon
Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon
Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı restorasyona giriyor. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon gerçekleştirileceğini duyurdu.Oktay, "2022 yılında; Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.
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topkapı sarayı, fuat oktay, yıldız sarayı, dolmabahçe, topkapı

Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon

15:52 26.11.2021
© DHATopkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon
Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© DHA
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Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı restorasyona giriyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon gerçekleştirileceğini duyurdu.
Oktay, "2022 yılında; Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.
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