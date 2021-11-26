https://tr.sputniknews.com/20211126/topkapi-dolmabahce-yildiz-ve-beylerbeyi-sarayina-restorasyon-1051179727.html
Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon
Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon
Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı restorasyona giriyor. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T15:52+0300
2021-11-26T15:52+0300
2021-11-26T15:52+0300
yaşam
topkapı sarayı
fuat oktay
yıldız sarayı
dolmabahçe
topkapı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon gerçekleştirileceğini duyurdu.Oktay, "2022 yılında; Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211108/1050593134.html
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dolmabahçe
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topkapı sarayı, fuat oktay, yıldız sarayı, dolmabahçe, topkapı
Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon
Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı restorasyona giriyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı'na restorasyon gerçekleştirileceğini duyurdu.
Oktay, "2022 yılında; Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.