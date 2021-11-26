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https://tr.sputniknews.com/20211126/trendyol-kuryelerinden-istanbulda-eylem-1051165912.html
Trendyol kuryelerinden İstanbul'da eylem
Trendyol kuryelerinden İstanbul'da eylem
Trendyol'un motokurye işçileri fazla mesai ve azalan ücretlere karşı yetkiliden dönüş alamadıklarını belirterek eylem gerçekleştirdi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T07:44+0300
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türkiye
eylem
kara cuma
kurye
trendyol
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'Efsane Cuma' indirimleri öncesi Trendyol kuryeleri kontak kapatarak Bağcılar Çiftlik Happy Center önünde toplandı.Verilen primlerin azaltıldığını, yoğun saatlerde sipariş dayatmasına maruz kaldıklarını ve yetkililerden konuyla ilgili dönüş alamadıklarını belirten kuryeler, 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganı attı.
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eylem, kara cuma, kurye, trendyol

Trendyol kuryelerinden İstanbul'da eylem

07:44 26.11.2021
© FlickrKurye
Kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Flickr
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Trendyol'un motokurye işçileri fazla mesai ve azalan ücretlere karşı yetkiliden dönüş alamadıklarını belirterek eylem gerçekleştirdi.
'Efsane Cuma' indirimleri öncesi Trendyol kuryeleri kontak kapatarak Bağcılar Çiftlik Happy Center önünde toplandı.
Verilen primlerin azaltıldığını, yoğun saatlerde sipariş dayatmasına maruz kaldıklarını ve yetkililerden konuyla ilgili dönüş alamadıklarını belirten kuryeler, 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganı attı.
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