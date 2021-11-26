Trendyol kuryelerinden İstanbul'da eylem

'Efsane Cuma' indirimleri öncesi Trendyol kuryeleri kontak kapatarak Bağcılar Çiftlik Happy Center önünde toplandı.Verilen primlerin azaltıldığını, yoğun saatlerde sipariş dayatmasına maruz kaldıklarını ve yetkililerden konuyla ilgili dönüş alamadıklarını belirten kuryeler, 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganı attı.
Trendyol'un motokurye işçileri fazla mesai ve azalan ücretlere karşı yetkiliden dönüş alamadıklarını belirterek eylem gerçekleştirdi.
'Efsane Cuma' indirimleri öncesi Trendyol kuryeleri kontak kapatarak Bağcılar Çiftlik Happy Center önünde toplandı.
Verilen primlerin azaltıldığını, yoğun saatlerde sipariş dayatmasına maruz kaldıklarını ve yetkililerden konuyla ilgili dönüş alamadıklarını belirten kuryeler, 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganı attı.