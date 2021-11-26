Trendyol kuryelerinden İstanbul'da eylem

#EfsaneCuma öncesi 100 Trendyol kuryesi kontak kapatarak Bağcılar Çiftlik Happy Center önünde toplandı. Verilen primlerin azaltılması ve "yoğun saatler"de sipariş dayatmasına tepki gösteren kuryeler bir yetkili ile görüşmek istiyor. #TrendyolKuryeleriZamİstiyor#BlackFriday pic.twitter.com/33TDC2rUTM