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https://tr.sputniknews.com/20211126/turk-gazeteciler-moskovada-sputnik-pro-etkinliginde-bulustu-1051181554.html
Türk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu
Türk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu
Sputnik’in merkez ofisinde düzenlenen ‘SputnikPro’ etkinliğinde Türk gazeteciler, proje hakkında bilgilendirildi. Moskova’da düzenlenen oturuma Türkiye’nin... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:38+0300
2021-11-26T16:38+0300
dünya
rusya
moskova
türkiye
sputnik
türk
gazeteci
konferans
etkinlik
yayın
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Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu’nun merkez ofisinde, ‘SputnikPro’ bilgilendirme projesi kapsamında, Türk gazeteciler için bir oturum düzenlendi. Oturuma, aralarında Anadolu Ajansı, TRT, Cumhuriyet ve BirGün gibi Türkiye’nin önde gelen çok sayıda medya kuruluşunun temsilcileri katıldı.Genç uzmanlar, proje kapsamında Sputnik’in faaliyeti konusunda bilgi aldı, ajansın kıdemli uzmanlarıyla medyanın evrimini, yeni internet teknolojilerinin gazetecilikteki rolünü, ‘fake news’ fenomenini ve VR’ın gelişimini görüştü ve uygulamalı derslere katıldı.Sputnik Danışmanı ve Medya Eğitmeni Oleg Dmitriyev, etkinlikten sonra yaptığı açıklamada, “Çok ilginç ve profesyonel bir panel gerçekleşti. Bu panel sırasında, önemli küresel olayların uluslararası medyada haberleştirilmesi konusunu inceledik. Bu anlamda Rusya ve Türkiye'den gazeteciler arasındaki deneyim alışverişi son derece önemli” ifadesini kullandı.Türk gazeteciler için ilk SputnikPro oturumu 2018’de düzenlenmişti.SputnikPro nedir?SputnikPro, gazeteciler, yayıncılık ve gazetecilik bölümlerinde okuyan öğrenciler, basın servisleri çalışanlarının yabancı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmalarını, gazeteciler arasında uluslararası medya iletişimi ve kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaya yönelik bir proje.Türk gazeteciler için SputnikPro projesi, Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı'nın (Rossotrudniçestvo) 'Yeni Nesil' Programı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.Sputnik, farklı ülke ve bölgelerde 32 dilde yayın yapan multimedya internet siteleri birleştiren, dünyanın 80 şehrinde ve internet üzerinden Rusça, İngilizce ve Fransızca analog ve dijital radyo yayını yapan dünyanın en büyük uluslararası medya kuruluşlarından biri.
https://tr.sputniknews.com/20181010/sputnikpro-turk-gazeteci-1035600400.html
https://tr.sputniknews.com/20211008/2021-nobel-baris-odulu-iki-gazeteciye-verildi-1049641040.html
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rusya, moskova, türkiye, sputnik, türk, gazeteci, konferans, etkinlik, yayın, proje, sempozyum, sputnikpro, basın

Türk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu

16:38 26.11.2021
© SputnikTürk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu
Türk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik
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Sputnik’in merkez ofisinde düzenlenen ‘SputnikPro’ etkinliğinde Türk gazeteciler, proje hakkında bilgilendirildi. Moskova’da düzenlenen oturuma Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşu temsilcileri katıldı.
Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu’nun merkez ofisinde, ‘SputnikPro’ bilgilendirme projesi kapsamında, Türk gazeteciler için bir oturum düzenlendi. Oturuma, aralarında Anadolu Ajansı, TRT, Cumhuriyet ve BirGün gibi Türkiye’nin önde gelen çok sayıda medya kuruluşunun temsilcileri katıldı.
Genç uzmanlar, proje kapsamında Sputnik’in faaliyeti konusunda bilgi aldı, ajansın kıdemli uzmanlarıyla medyanın evrimini, yeni internet teknolojilerinin gazetecilikteki rolünü, ‘fake news’ fenomenini ve VR’ın gelişimini görüştü ve uygulamalı derslere katıldı.
© SputnikTürk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu
Türk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu - Sputnik Türkiye
1/1
© Sputnik
1/1
© Sputnik
Sputnik Danışmanı ve Medya Eğitmeni Oleg Dmitriyev, etkinlikten sonra yaptığı açıklamada, “Çok ilginç ve profesyonel bir panel gerçekleşti. Bu panel sırasında, önemli küresel olayların uluslararası medyada haberleştirilmesi konusunu inceledik. Bu anlamda Rusya ve Türkiye'den gazeteciler arasındaki deneyim alışverişi son derece önemli” ifadesini kullandı.
Türk gazeteciler için ilk SputnikPro oturumu 2018’de düzenlenmişti.
Sputnik news - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2018
DÜNYA
SputnikPro, genç Türk gazetecileri bir araya getiriyor
10 Ekim 2018, 12:00

SputnikPro nedir?

SputnikPro, gazeteciler, yayıncılık ve gazetecilik bölümlerinde okuyan öğrenciler, basın servisleri çalışanlarının yabancı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmalarını, gazeteciler arasında uluslararası medya iletişimi ve kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaya yönelik bir proje.
© SputnikTürk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu
Türk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu - Sputnik Türkiye
1/1
© Sputnik
1/1
© Sputnik
Türk gazeteciler için SputnikPro projesi, Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı'nın (Rossotrudniçestvo) 'Yeni Nesil' Programı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Sputnik, farklı ülke ve bölgelerde 32 dilde yayın yapan multimedya internet siteleri birleştiren, dünyanın 80 şehrinde ve internet üzerinden Rusça, İngilizce ve Fransızca analog ve dijital radyo yayını yapan dünyanın en büyük uluslararası medya kuruluşlarından biri.
2021 Nobel Barış Ödülü'ne iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
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8 Ekim, 12:21
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