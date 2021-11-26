https://tr.sputniknews.com/20211126/turk-gazeteciler-moskovada-sputnik-pro-etkinliginde-bulustu-1051181554.html

Türk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu

Türk gazeteciler Moskova'da 'Sputnik Pro' etkinliğinde buluştu

Sputnik’in merkez ofisinde düzenlenen ‘SputnikPro’ etkinliğinde Türk gazeteciler, proje hakkında bilgilendirildi. Moskova’da düzenlenen oturuma Türkiye’nin... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T16:38+0300

2021-11-26T16:38+0300

2021-11-26T16:38+0300

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Sputnik Uluslararası Haber Ajansı ve Radyosu’nun merkez ofisinde, ‘SputnikPro’ bilgilendirme projesi kapsamında, Türk gazeteciler için bir oturum düzenlendi. Oturuma, aralarında Anadolu Ajansı, TRT, Cumhuriyet ve BirGün gibi Türkiye’nin önde gelen çok sayıda medya kuruluşunun temsilcileri katıldı.Genç uzmanlar, proje kapsamında Sputnik’in faaliyeti konusunda bilgi aldı, ajansın kıdemli uzmanlarıyla medyanın evrimini, yeni internet teknolojilerinin gazetecilikteki rolünü, ‘fake news’ fenomenini ve VR’ın gelişimini görüştü ve uygulamalı derslere katıldı.Sputnik Danışmanı ve Medya Eğitmeni Oleg Dmitriyev, etkinlikten sonra yaptığı açıklamada, “Çok ilginç ve profesyonel bir panel gerçekleşti. Bu panel sırasında, önemli küresel olayların uluslararası medyada haberleştirilmesi konusunu inceledik. Bu anlamda Rusya ve Türkiye'den gazeteciler arasındaki deneyim alışverişi son derece önemli” ifadesini kullandı.Türk gazeteciler için ilk SputnikPro oturumu 2018’de düzenlenmişti.SputnikPro nedir?SputnikPro, gazeteciler, yayıncılık ve gazetecilik bölümlerinde okuyan öğrenciler, basın servisleri çalışanlarının yabancı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmalarını, gazeteciler arasında uluslararası medya iletişimi ve kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaya yönelik bir proje.Türk gazeteciler için SputnikPro projesi, Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı'nın (Rossotrudniçestvo) 'Yeni Nesil' Programı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.Sputnik, farklı ülke ve bölgelerde 32 dilde yayın yapan multimedya internet siteleri birleştiren, dünyanın 80 şehrinde ve internet üzerinden Rusça, İngilizce ve Fransızca analog ve dijital radyo yayını yapan dünyanın en büyük uluslararası medya kuruluşlarından biri.

https://tr.sputniknews.com/20181010/sputnikpro-turk-gazeteci-1035600400.html

https://tr.sputniknews.com/20211008/2021-nobel-baris-odulu-iki-gazeteciye-verildi-1049641040.html

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