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Türkiye ilk kez İran'dan spot boru gazı ithalatı yapacak
Türkiye ilk kez İran'dan spot boru gazı ithalatı yapacak
Aralık ayında İran-Gürbulak doğalgaz giriş noktasından günlük 5.5 milyon metreküp spot boru gazı ithal edilecek. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T23:25+0300
2021-11-26T23:25+0300
ekonomi
iran
türkiye
doğalgaz
ithalat
tedarik
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Türkiye aralıkta ilk kez İran'dan spot boru gazı ithal edecek.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) internet sitesinde yer alan ilana göre, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak doğal gaz boru hattı giriş noktasından aralık ayı için günlük 5,5 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı talep çağrısında bulunuldu.EPDK'nin işlettiği elektronik spot kapasite platformu üzerinden bugün yapılan yarışmada, Oil Refinery Center Petrol ve Petrol Ürünleri İthalatı İhracat Limited Şirketi, Gürbulak giriş noktasından aralık ayında toplam 170 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı kapasitesi için rezervasyon hakkı kazandı.Böylece, Türkiye, İran-Gürbulak giriş noktasından ilk kez spot boru gazı ithalatı gerçekleştirecek. Söz konusu şirket, iletim şebekesi üzerindeki gerekli prosedürleri tamamlayarak 1 Aralık'ta ithalata başlayacak.Uygun fiyat ve esnek koşullarla gaz tedariki hedefleniyorKüresel piyasalarda gaz fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde Türkiye, İran-Gürbulak ve Azerbaycan-Türkgözü giriş noktalarından spot boru gazı ithalatı yaparak daha uygun maliyetli gaz tedarik etmeyi hedefliyor.EPDK tarafından 2019'da yürürlüğe konulan düzenlemeyle, uygun kapasite bulunan boru hattı giriş noktalarında aylık, çeyreklik ve yıllık dönemlerle spot boru gazı ithalatı için talep çağrıları yapılıyor.Spot boru gazı ithalatıyla Türkiye'nin daha uygun fiyat ve esnek koşullarda gaz tedariki sağlaması amaçlanırken, özel sektörün piyasa payının artması ve rekabetin de gelişmesi hedefleniyor.EPDK, eylülde yaptığı duyuruyla, 2022-2023-2024 yıllarını kapsayan dönem için Azerbaycan'dan spot boru gazı ithalatı yapılmasının önünü açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/iran-disisleri-sozcusu-turkiye-ile-iran-arasindaki-is-birligi-kapasitesi-gerceklesenden-fazla-1050589939.html
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iran, türkiye, doğalgaz, ithalat, tedarik

Türkiye ilk kez İran'dan spot boru gazı ithalatı yapacak

23:25 26.11.2021
© AADoğalgaz boru hattı
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Aralık ayında İran-Gürbulak doğalgaz giriş noktasından günlük 5.5 milyon metreküp spot boru gazı ithal edilecek.
Türkiye aralıkta ilk kez İran'dan spot boru gazı ithal edecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) internet sitesinde yer alan ilana göre, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak doğal gaz boru hattı giriş noktasından aralık ayı için günlük 5,5 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı talep çağrısında bulunuldu.
EPDK'nin işlettiği elektronik spot kapasite platformu üzerinden bugün yapılan yarışmada, Oil Refinery Center Petrol ve Petrol Ürünleri İthalatı İhracat Limited Şirketi, Gürbulak giriş noktasından aralık ayında toplam 170 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı kapasitesi için rezervasyon hakkı kazandı.
Böylece, Türkiye, İran-Gürbulak giriş noktasından ilk kez spot boru gazı ithalatı gerçekleştirecek. Söz konusu şirket, iletim şebekesi üzerindeki gerekli prosedürleri tamamlayarak 1 Aralık'ta ithalata başlayacak.

Uygun fiyat ve esnek koşullarla gaz tedariki hedefleniyor

Küresel piyasalarda gaz fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde Türkiye, İran-Gürbulak ve Azerbaycan-Türkgözü giriş noktalarından spot boru gazı ithalatı yaparak daha uygun maliyetli gaz tedarik etmeyi hedefliyor.
EPDK tarafından 2019'da yürürlüğe konulan düzenlemeyle, uygun kapasite bulunan boru hattı giriş noktalarında aylık, çeyreklik ve yıllık dönemlerle spot boru gazı ithalatı için talep çağrıları yapılıyor.
Spot boru gazı ithalatıyla Türkiye'nin daha uygun fiyat ve esnek koşullarda gaz tedariki sağlaması amaçlanırken, özel sektörün piyasa payının artması ve rekabetin de gelişmesi hedefleniyor.
EPDK, eylülde yaptığı duyuruyla, 2022-2023-2024 yıllarını kapsayan dönem için Azerbaycan'dan spot boru gazı ithalatı yapılmasının önünü açmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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