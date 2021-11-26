https://tr.sputniknews.com/20211126/turkiye-uefa-ulke-puani-klasmaninda-16-siraya-yukseldi-1051175460.html
Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında 16. sıraya yükseldi
Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında 16. sıraya yükseldi
UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 18. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 5. hafta maçlarının ardından 16. sıraya yükseldi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T14:06+0300
2021-11-26T14:06+0300
2021-11-26T14:07+0300
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Türk ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı puansız kapatsa da Galatasaray’ın Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve bir üst turu garantilemesi sonucu aldığı ek puanla (bonus) Türkiye, 2 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti.Türkiye’nin ilk 15 için yarıştığı rakiplerinden Yunanistan, haftaya 19. sırada girmesine rağmen bu hafta sonunda 15. sıranın yeni sahibi oldu.UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile bir yarış içinde.Türkiye için kritik eşik 15.sıraTürkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.Ülke puanı hesaplamasıÜlke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte.Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.Takımların ülke puanına katkısının hesaplanmasıÖn eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0.5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar mevcuttur.Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. 'Devler Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır.Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir.Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine 2'şer, grup ikincilerine 1'er bonus puan verilir. Söz konusu ligde yarı final ve final oynayan takımlara 1'er bonus puan daha verilmektedir.Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.
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Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında 16. sıraya yükseldi
14:06 26.11.2021 (güncellendi: 14:07 26.11.2021)
UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 18. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 5. hafta maçlarının ardından 16. sıraya yükseldi.
Türk ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı puansız kapatsa da Galatasaray’ın Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve bir üst turu garantilemesi sonucu aldığı ek puanla (bonus) Türkiye, 2 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti.
Türkiye’nin ilk 15 için yarıştığı rakiplerinden Yunanistan, haftaya 19. sırada girmesine rağmen bu hafta sonunda 15. sıranın yeni sahibi oldu.
UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile bir yarış içinde.
Türkiye için kritik eşik 15.sıra
Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.
Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.
Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.
Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
Ülke puanı hesaplaması
Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte.
Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.
Takımların ülke puanına katkısının hesaplanması
Ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0.5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.
Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar mevcuttur.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. 'Devler Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır.
Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir.
Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine 2'şer, grup ikincilerine 1'er bonus puan verilir. Söz konusu ligde yarı final ve final oynayan takımlara 1'er bonus puan daha verilmektedir.
Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.