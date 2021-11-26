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Bakan Koca: Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahate izin verilmeyecek
Bakan Koca: Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahate izin verilmeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T21:24+0300
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fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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fahrettin koca, koronavirüs

Bakan Koca: Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahate izin verilmeyecek

21:24 26.11.2021 (güncellendi: 21:53 26.11.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."
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