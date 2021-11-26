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Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı. 26 Kasım Cuma gününün verilerine göre, 361 bin 229 test yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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2021-11-26T19:45+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
vaka
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı. 26 Kasım Cuma gününün verilerine göre, 361 bin 229 test yapıldı.Güncel verilere göre, 24 bin 2 yeni vaka tespit edilirken, 201 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 25 bin 341 kişi sağlığına kavuştu.Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor” dedi.
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türkiye’de kovid-19 salgını, vaka, vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi

19:30 26.11.2021 (güncellendi: 19:45 26.11.2021)
© AATürkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı. 26 Kasım Cuma gününün verilerine göre, 361 bin 229 test yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı. 26 Kasım Cuma gününün verilerine göre, 361 bin 229 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 24 bin 2 yeni vaka tespit edilirken, 201 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 25 bin 341 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor” dedi.
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