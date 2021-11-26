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Türkiye'den Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'den Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T02:53+0300
2021-11-26T02:53+0300
dünya
rusya
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
maden
kemerovo
patlama
taziye
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kemerovo bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte çıkan yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/rusyada-meydana-gelen-maden-kazasinda-can-kaybi-52ye-yukseldi-1051159651.html
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rusya, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, maden, kemerovo, patlama, taziye

Türkiye'den Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

02:53 26.11.2021
© Sputnik / Александр КряжевRusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kemerovo bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte çıkan yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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Rusya'da meydana gelen maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi
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