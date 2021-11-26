https://tr.sputniknews.com/20211126/turkiyeden-rusyadaki-komur-madeninde-cikan-yanginda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1051164101.html

Türkiye'den Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye dışişleri bakanlığı

maden

kemerovo

patlama

taziye

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kemerovo bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte çıkan yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211125/rusyada-meydana-gelen-maden-kazasinda-can-kaybi-52ye-yukseldi-1051159651.html

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rusya, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, maden, kemerovo, patlama, taziye