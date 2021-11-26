https://tr.sputniknews.com/20211126/unlu-fotograftaki-afgan-kizi-italyaya-sigindi-1051167369.html

Ünlü fotoğraftaki 'Afgan kızı' İtalya'ya sığındı

Ünlü fotoğraftaki 'Afgan kızı' İtalya'ya sığındı

National Geographic dergisinin kapak fotoğrafında yer alan ve etkileyici bakışlarıyla 'Afgan kızı' olarak ünlenen Şerbet Gula'nın, Taliban kontrolündeki... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T09:52+0300

2021-11-26T09:52+0300

2021-11-26T10:10+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

afgan kızı

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ABD merkezli National Geographic dergisinin 1985 yılında yayınlanan bir sayısında savaş fotomuhabiri Steve McCurry imzalı fotoğrafıyla yer alan ve yeşil gözlü 'Afgan kızı' olarak ünlenen Şerbet Gula, Afganistan'ı terk etti.İtalyan hükümeti, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden üç ay sonra ülkesini terk etmek isteyen Gula'ya tahliye sürecinde yardım ettiklerini açıkladı. Gula'nın şu anda Roma'da bulunduğunu açıklayan İtalyan yetkililer, 'Afgan kızı'nın ailesiyle birlikte İtalya'daki yeni hayatlarına entegrasyonu için kendilerine destek sağlanacağını belirtti.İtalya hükümetinden yapılan açıklamada, "Şerbet Gula, Afganistan'ın ve Afgan halkının o sırada içinden geçmekte olduğu tarihteki değişimleri ve çatışmaları sembolize etti" ifadelerine yer verildi.1985 tarihli fotoğraftaki derin bakışlarıyla tüm dünyada ün kazanan Gula, 2002 yılında McCurry tarafından tekrar fotoğraflanmıştı.2014'te Gula, Pakistan'da ortaya çıkmış ancak ülkede sahte kimlik belgesiyle bulunduğu suçlamaları yüzünden saklanmaya başlamıştı. Ardından dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Gula'yı ülkesine geri çağırmış ve dönüşü onuruna Kabil'de bir resepsiyon düzenlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20170118/ulkesine-sinir-disi-edilen-afgan-kizi-o-fotografin-gecmiste-bana-yarardan-cok-zarari-oldu-1026827426.html

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afganistan, taliban, afgan kızı