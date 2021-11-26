https://tr.sputniknews.com/20211126/vucic-rusyadan-yil-sonuna-kadar-kornet-tipi-tanksavar-fuze-sistemleri-alacagiz-1051161567.html

Vucic: Rusya'dan yıl sonuna kadar Kornet tipi tanksavar füze sistemleri alacağız

Vucic: Rusya'dan yıl sonuna kadar Kornet tipi tanksavar füze sistemleri alacağız

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya'nın yıl sonuna kadar Sırp ordusuna Kornet tipi tanksavar füze sistemleri ve güdümlü füzeleri tedarik etmesini... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T00:31+0300

2021-11-26T00:31+0300

2021-11-26T00:31+0300

türkiye

rusya

vladimir putin

sırbistan

aleksandr vucic

tank savar füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1051161542_0:38:2417:1398_1920x0_80_0_0_f5d3bc2c006a17c07d01a39509cd3ff9.jpg

Vucic, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Putin'le Rus-Sırp askeri işbirliğini ele aldıklarını ve kendisine bölgedeki güç dengelerindeki bazı değişiklikler hakkında bilgi verdiğini belirten Vucic, "Yıl sonuna kadar sahip olacağımız ilk şeyler stratejik değil, taktik unsurlar olacak. Kornet tipi tanksavar füze sistemlerini, onların fırlatma düzeneklerini ve zırhlı araçlara karşı etkili güdümlü füzeleri alacağız. Bunlar, bölgemiz için çok önemli" dedi.Vucic, çok yakın gelecekte Sırbistan için stratejik önem taşıyan diğer önemli hususların da gerçekleşeceğini ekledi.Kornet tanksavar füze kompleksleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi.Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu kompleksin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.

türkiye

rusya

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, sırbistan, aleksandr vucic, tank savar füze