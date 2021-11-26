Vucic: Rusya'dan yıl sonuna kadar Kornet tipi tanksavar füze sistemleri alacağız

Vucic, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Putin'le Rus-Sırp askeri işbirliğini ele aldıklarını ve kendisine bölgedeki güç dengelerindeki bazı değişiklikler hakkında bilgi verdiğini belirten Vucic, "Yıl sonuna kadar sahip olacağımız ilk şeyler stratejik değil, taktik unsurlar olacak. Kornet tipi tanksavar füze sistemlerini, onların fırlatma düzeneklerini ve zırhlı araçlara karşı etkili güdümlü füzeleri alacağız. Bunlar, bölgemiz için çok önemli" dedi.Vucic, çok yakın gelecekte Sırbistan için stratejik önem taşıyan diğer önemli hususların da gerçekleşeceğini ekledi.Kornet tanksavar füze kompleksleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi.Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu kompleksin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya'nın yıl sonuna kadar Sırp ordusuna Kornet tipi tanksavar füze sistemleri ve güdümlü füzeleri tedarik etmesini beklediklerini söyledi.
Vucic, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Putin'le Rus-Sırp askeri işbirliğini ele aldıklarını ve kendisine bölgedeki güç dengelerindeki bazı değişiklikler hakkında bilgi verdiğini belirten Vucic, "Yıl sonuna kadar sahip olacağımız ilk şeyler stratejik değil, taktik unsurlar olacak. Kornet tipi tanksavar füze sistemlerini, onların fırlatma düzeneklerini ve zırhlı araçlara karşı etkili güdümlü füzeleri alacağız. Bunlar, bölgemiz için çok önemli" dedi.
Vucic, çok yakın gelecekte Sırbistan için stratejik önem taşıyan diğer önemli hususların da gerçekleşeceğini ekledi.
Kornet tanksavar füze kompleksleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi.
Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu kompleksin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.