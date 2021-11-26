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https://tr.sputniknews.com/20211126/yarisi-yenmis-zombi-kopek-baligi-20-dakika-daha-av-pesinde-kostu-1051179597.html
'Yarısı yenmiş zombi köpek balığı' 20 dakika daha av peşinde koştu
'Yarısı yenmiş zombi köpek balığı' 20 dakika daha av peşinde koştu
Mozambik kıyılarında, vücudunun büyük bir bölümünü kaybetmesine rağmen avlanmaya devam eden köpek balığı görüntülendi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T15:50+0300
2021-11-26T15:50+0300
2021-11-26T15:52+0300
köpek balığı
yaşam
saldırı
hint okyanusu
zombi
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İspanyol bilim insanı Dr. Mario Lebrato, Mozambik kıyılarında vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam eden bir köpek balığının görüntülerini yayınladı.Lebrato ve ekibi, köpek balığını Hint Okyanusu’na bıraktıktan kısa süre sonra başka bir yırtıcı sürüsü tarafından saldırıya uğradı.Köpek balığı saldırıda vücudunun büyük bir bölümünü kaybetti ancak yine de yiyecek aramak için yüzdüğü görüldü.'Filme almak ve belgelemek çok zordur'Sadece 20 dakika yüzebilen köpek balığı öldü.The Sun'a konuşan Lebrato, "Köpek balıkları köpek balıkları yer, bu iyi bilinir, ama filme almak ve belgelemek çok zordur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/muglada-kiyiya-3-metre-mesafede-kopek-baliklari-goruntulendi-1050717665.html
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köpek balığı, saldırı, hint okyanusu, zombi
'Yarısı yenmiş zombi köpek balığı' 20 dakika daha av peşinde koştu 15:50 26.11.2021 (güncellendi: 15:52 26.11.2021)
Mozambik kıyılarında, vücudunun büyük bir bölümünü kaybetmesine rağmen avlanmaya devam eden köpek balığı görüntülendi.
İspanyol bilim insanı Dr. Mario Lebrato, Mozambik kıyılarında vücudunun
yarısı olmadan avlanmaya devam eden bir köpek balığının görüntülerini yayınladı.
Lebrato ve ekibi,
köpek balığını Hint Okyanusu’na bıraktıktan kısa süre sonra başka bir yırtıcı sürüsü tarafından saldırıya uğradı.
Köpek balığı saldırıda vücudunun büyük bir bölümünü kaybetti ancak yine de
yiyecek aramak için yüzdüğü görüldü. 'Filme almak ve belgelemek çok zordur'
Sadece
20 dakika yüzebilen köpek balığı öldü.
The Sun'a konuşan Lebrato,
"Köpek balıkları köpek balıkları yer, bu iyi bilinir, ama filme almak ve belgelemek çok zordur" dedi.