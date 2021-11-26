https://tr.sputniknews.com/20211126/yarisi-yenmis-zombi-kopek-baligi-20-dakika-daha-av-pesinde-kostu-1051179597.html

'Yarısı yenmiş zombi köpek balığı' 20 dakika daha av peşinde koştu

'Yarısı yenmiş zombi köpek balığı' 20 dakika daha av peşinde koştu

Mozambik kıyılarında, vücudunun büyük bir bölümünü kaybetmesine rağmen avlanmaya devam eden köpek balığı görüntülendi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T15:50+0300

2021-11-26T15:50+0300

2021-11-26T15:52+0300

köpek balığı

yaşam

saldırı

hint okyanusu

zombi

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İspanyol bilim insanı Dr. Mario Lebrato, Mozambik kıyılarında vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam eden bir köpek balığının görüntülerini yayınladı.Lebrato ve ekibi, köpek balığını Hint Okyanusu’na bıraktıktan kısa süre sonra başka bir yırtıcı sürüsü tarafından saldırıya uğradı.Köpek balığı saldırıda vücudunun büyük bir bölümünü kaybetti ancak yine de yiyecek aramak için yüzdüğü görüldü.'Filme almak ve belgelemek çok zordur'Sadece 20 dakika yüzebilen köpek balığı öldü.The Sun'a konuşan Lebrato, "Köpek balıkları köpek balıkları yer, bu iyi bilinir, ama filme almak ve belgelemek çok zordur" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/muglada-kiyiya-3-metre-mesafede-kopek-baliklari-goruntulendi-1050717665.html

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köpek balığı, saldırı, hint okyanusu, zombi