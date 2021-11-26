https://tr.sputniknews.com/20211126/yasli-kadin-1-milyon-liralik-altinlarini-dolandiricilara-teslim-etti-1051168495.html

Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara teslim etti

Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara teslim etti

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlı kadın piyasa değeri 1 milyon lira olan altınlarını elden teslim ederek... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T10:35+0300

2021-11-26T10:35+0300

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türkiye

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dolandırıcılık

hırsızlık

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Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı.Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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istanbul, altın, hırsız, dolandırıcılık, hırsızlık