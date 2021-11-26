Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211126/yasli-kadin-1-milyon-liralik-altinlarini-dolandiricilara-teslim-etti-1051168495.html
Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara teslim etti
Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara teslim etti
Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlı kadın piyasa değeri 1 milyon lira olan altınlarını elden teslim ederek... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T10:35+0300
2021-11-26T10:35+0300
türkiye
istanbul
altın
hırsız
dolandırıcılık
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/00/1041400055_0:115:1000:678_1920x0_80_0_0_acbde4e41ce87473e7d2f57b2f1e5027.jpg
Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı.Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/hirsizlik-cetesi-bebek-kamerasina-yakalandi-1050964746.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/00/1041400055_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_2cf416d0ced4d51435ad61859e8dab3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, altın, hırsız, dolandırıcılık, hırsızlık

Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara teslim etti

10:35 26.11.2021
© AASahte altın bilezik
Sahte altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
Abone ol
Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlı kadın piyasa değeri 1 milyon lira olan altınlarını elden teslim ederek dolandırıldı.
Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı.
Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.
Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
TÜRKİYE
Hırsızlık çetesi bebek kamerasına yakalandı
19 Kasım, 14:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:01Türkiye-BAE görüşmesinde tarafların ekonomik ve stratejik kazançları neler oldu?
10:58'Sığınmacı gerilimi' tırmanıyor: Fransız bakan, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
10:52Kavcıoğlu: Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz
10:50Rusya'daki maden kazasıyla ilgili ihmal davası açıldı
10:40AK Partili Aydemir: Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında kuyruk yok, araç sayısı fazla
10:35Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara teslim etti
10:23Solomon Adaları Başbakanı: Protestoların arkasında dış güçler var
10:21Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak
10:19İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor
10:14Barlas: Dolar hizaya gelecek, bir avuç spekülatörün Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir
10:11Almanya'daki günlük koronavirüs vaka sayısında rekor üstüne rekor
09:52Ünlü fotoğraftaki 'Afgan kızı' İtalya'ya sığındı
09:52Hürriyet yazarı Fırat: Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını önceleyecek
09:34Ahmet Hakan: Metroya bıçak sokan bomba da sokar
09:34Apple ürünleri yeniden satışa çıktı: Zamlı fiyatlar belli oldu
09:24Hürriyet yazarı Selvi'den ekonomi eleştirisi: Bu politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum
08:58AK Parti'den geçim derdini teşhis anketi: Vatandaşın evine gidilecek
08:27Profesör unvanıyla göreve başlamıştı: Zulal Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgeleri de sahteymiş
08:02DNA analizi sonuçlandı: Müslüme Yağal'ın dedesi biyolojik babası çıktı
07:44Trendyol kuryelerinden İstanbul'da eylem