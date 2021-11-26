https://tr.sputniknews.com/20211126/yekaterinburgda-turk-filmleri-haftasi-basladi-1051188599.html

Yekaterinburg’da Türk Filmleri Haftası başladı

Yekaterinburg’da Türk Filmleri Haftası başladı

Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 26-28 Kasım tarihleri arasında 6 filmin gösterileceği... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T20:33+0300

2021-11-26T20:33+0300

2021-11-26T20:52+0300

görüş

moskova

rusya

türkiye

sinema

kültür ve turizm bakanlığı

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Film haftasının ilk gününde komedi kategorisinde “Aile Arasında” ve drama kategorisinde “Bizim için Şampiyon” adlı filmler Urallı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.Türkiye Moskova Büyükelçiliği ve Türkiye Yekaterinburg Fahri Başkonsolosluğu katkılarıyla Yekaterinburg “Dom Kino” (“Sinema Evi”) sinemasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda açılış konuşmalarını Sverdlovsk Bölgesi Kültür Bakan Yardımcısı Sergey Radchenko, TÜRKIYEYekaterinburg Fahri Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Alexander Romanov ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan gerçekleştirdi.Sergey Radchenko, konuşmasında kültürel mirasın zenginleştirilmesi ve paylaşılmasına yönelik bu tür etkinliklerin ülkelerimiz ve insanlarımız arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini ve bunun çok önemli olduğunu belirtti.Ömer Özkan, Rusya’da Türk filmlerine olan ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara filmler ve festivalle ilgili bilgiler aktardı. Özkan, etkinlikte pay sahibi olan Türkiye Moskova Büyükelçiliğine, Sinema Genel Müdürlüğüne, Türkiye Yekaterinburg Fahri Başkonsolosluğuna, misafirperverlikleri için “Dom Kino” sinemasına ve bütün katılımcılara teşekkürlerini ileterek, bu tarz etkinliklerin devam edeceğinin müjdesini verdi.Türk müziği eserleri, Türk kültürüne dair yarışmalar, danslar, oyunlar ve Türk mutfağından seçkin lezzetler eşliğinde başlayan açılış programının ardından ilk film olan “Aile Arasında” sinemaseverlerle buluşturuldu. Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve katılımcıların büyük ilgisiyle karşılanan etkinlikte ilk gün gösterimleri için ayrılan ve izleyicilerin ücretsiz olarak temin ettiği biletlerin tamamı tükendi.Yekaterinburg Türk Filmleri Haftası’nın ikinci gününde “Ahlat Ağacı” ve “7. Koğuştaki Mucize”, üçüncü gününde ise “Nasipse Adayız” ve “Rafadan Tayfa” adlı filmlerin gösterileceği “Yekaterinburg Türk Filmleri Haftası” 28 Kasım’a kadar devam edecek.

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2021

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moskova, rusya, türkiye, sinema, kültür ve turizm bakanlığı