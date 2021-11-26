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Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyanta 'Omicron' adını verdi
Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyanta 'Omicron' adını verdi
Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü 'Omicron' adını verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Kovid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.
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dünya, dünya sağlık örgütü (dsö)
Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyanta 'Omicron' adını verdi 21:12 26.11.2021 (güncellendi: 21:22 26.11.2021)
Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü 'Omicron' adını verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve
"ağır mutasyona uğramış" bir Kovid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.