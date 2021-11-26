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Zelenskiy: Sınırda, Rus askerle ilgili durum ilkbahardakinden daha kötü değil
Zelenskiy: Sınırda, Rus askerle ilgili durum ilkbahardakinden daha kötü değil
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırdaki Rus asker sayısının yaz aylarında olandan daha fazla, ilkbahardakinden daha az olduğunu belirtti. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T23:56+0300
2021-11-26T23:57+0300
savunma
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında, “Sınırdaki durumun, ilkbahardakinden daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Halihazırda orada asker sayısının daha olduğunu düşünüyorum, ama anlaşmaya vardığımız ateşkes ilan edildiği güne göre daha fazla. Fazla olduğunu görüyoruz” diye konuştu.Rusya’nın, sınır bölgesinde gerçekleştirdiği teçhizat rotasyonu, teçhizat sayısını artırması ve daha sonra azaltmasını sıkça gözlemlediklerini belirten Ukrayna lideri, “Rusya, uydu ve diğer istihbarat kaynaklarına yığınak yaptığını gösteriyor” iddiasında bulundu.Rusya, Ukrayna’ya saldırı planlamıyorsa Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açık bir şekilde böyle bir niyetlerinin olmadığını söylemesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, “Defalarca dedik, görüşmek istemiyorsanız telefonda konuşalım. Gelin, Rusya’nın Ukrayna’ya geniş kapsamlı saldırı hazırlığı yapmadığını açık biçimde söyleyelim. Böyle bir sinyal şimdi çok önemli” ifadesini kullandı.
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: Sınırda, Rus askerle ilgili durum ilkbahardakinden daha kötü değil

23:56 26.11.2021 (güncellendi: 23:57 26.11.2021)
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırdaki Rus asker sayısının yaz aylarında olandan daha fazla, ilkbahardakinden daha az olduğunu belirtti.
Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında, “Sınırdaki durumun, ilkbahardakinden daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Halihazırda orada asker sayısının daha olduğunu düşünüyorum, ama anlaşmaya vardığımız ateşkes ilan edildiği güne göre daha fazla. Fazla olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Rusya’nın, sınır bölgesinde gerçekleştirdiği teçhizat rotasyonu, teçhizat sayısını artırması ve daha sonra azaltmasını sıkça gözlemlediklerini belirten Ukrayna lideri, “Rusya, uydu ve diğer istihbarat kaynaklarına yığınak yaptığını gösteriyor” iddiasında bulundu.
Rusya, Ukrayna’ya saldırı planlamıyorsa Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açık bir şekilde böyle bir niyetlerinin olmadığını söylemesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, “Defalarca dedik, görüşmek istemiyorsanız telefonda konuşalım. Gelin, Rusya’nın Ukrayna’ya geniş kapsamlı saldırı hazırlığı yapmadığını açık biçimde söyleyelim. Böyle bir sinyal şimdi çok önemli” ifadesini kullandı.
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