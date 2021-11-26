https://tr.sputniknews.com/20211126/zelenskiy-sinirda-rus-askerle-ilgili-durum-ilkbahardakinden-daha-kotu-degil-1051193242.html

Zelenskiy: Sınırda, Rus askerle ilgili durum ilkbahardakinden daha kötü değil

Zelenskiy: Sınırda, Rus askerle ilgili durum ilkbahardakinden daha kötü değil

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırdaki Rus asker sayısının yaz aylarında olandan daha fazla, ilkbahardakinden daha az olduğunu belirtti. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T23:56+0300

2021-11-26T23:56+0300

2021-11-26T23:57+0300

savunma

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında, “Sınırdaki durumun, ilkbahardakinden daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Halihazırda orada asker sayısının daha olduğunu düşünüyorum, ama anlaşmaya vardığımız ateşkes ilan edildiği güne göre daha fazla. Fazla olduğunu görüyoruz” diye konuştu.Rusya’nın, sınır bölgesinde gerçekleştirdiği teçhizat rotasyonu, teçhizat sayısını artırması ve daha sonra azaltmasını sıkça gözlemlediklerini belirten Ukrayna lideri, “Rusya, uydu ve diğer istihbarat kaynaklarına yığınak yaptığını gösteriyor” iddiasında bulundu.Rusya, Ukrayna’ya saldırı planlamıyorsa Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açık bir şekilde böyle bir niyetlerinin olmadığını söylemesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, “Defalarca dedik, görüşmek istemiyorsanız telefonda konuşalım. Gelin, Rusya’nın Ukrayna’ya geniş kapsamlı saldırı hazırlığı yapmadığını açık biçimde söyleyelim. Böyle bir sinyal şimdi çok önemli” ifadesini kullandı.

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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy