https://tr.sputniknews.com/20211126/zelenskiy-ukraynada-darbe-olacagi-iddialarina-inanmiyorum-1051181324.html
Zelenskiy: Ukrayna'da darbe olacağı iddialarına inanmıyorum
Zelenskiy: Ukrayna'da darbe olacağı iddialarına inanmıyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 1 Aralık’ta iş insanı Rinat Ahmetov’un da dahil olduğu bir darbe girişimi olacağı yönünde bilgi aldıklarını, ancak... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:35+0300
2021-11-26T16:35+0300
2021-11-26T16:54+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ‘Ukrayna Devlet Başkanına 30 soru’ adı altında Kiev’de düzenlenen basın toplantısında konuştu.Zelenskiy, ülkede darbe olasılığına veya iş insanı Rinat Ahmetov’un bununla ilgisi olduğu iddialarına inanmadığını, ancak böyle bir şeyin vuku bulması halinde, Kiev’den kaçışın mümkün olmayacağını ifade etti.Zelenskiy, “Bazı insanlar, Rusya’dan bazı yetkililer ve Ukraynalı bazı arkadaşlar, toplumun hazır olduğu, Rinat Ahmetov'un katılımıyla bir darbe olacağı ve buna ilişkin bilgilerin iletmesi gerektiği konusunu tartışıyorlar. Bu bilgilerin özellikle Ahmetov'u bana ve devlete karşı bir savaşa çekmek için yayıldığına inanıyorum. Bununla ülkede iç kargaşa çıkarılmasının hedeflendiğini düşünüyorum. Size Rusça olarak yanıt vermek istiyorum; Bu durumun yaratılmasında sizin de (basının) payınız var. Darbe olacağına ve Ahmetov’un buna balıklama atlayacağına inanmıyorum” dedi.Ukrayna lideri, ellerinde Aralık ayı başlarında ülkede bir darbe girişimi olacağı yönünde bilgi bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:'Rusya ile savaş olasılığı her zaman var'Zelenskiy, Rusya ile geniş çaplı bir savaş olasılığının bulunduğunu, ancak farklı basın kuruluşlarının bu konuyu körükleyerek ‘korku’ yaymaya çalıştığını belirtti.Zelenskiy, “Böyle bir olasılığın her gün var olabileceğini düşünüyorum, ancak bugün bir ‘yıldırma’ çabası olduğuna inanıyorum. Bazı platformlarda, basında ‘yarın savaş olacak’ korkusu yayılmaya çalışılıyor” diye konuştu.'Donbass'taki savaşı gerçekten bitirmek istiyorum'Ukrayna Devlet Başkanı, Donbass’taki savaşı bitirmek için büyük çaba sarf ettiğine vurgu yaparak, “Mevki için mücadele etmiyorum, Ukrayna için savaşıyorum. Yapmam gereken bazı önemli şeyler için savaşıyorum. Benim için yollar inşa etmek mi, savaşı bitirmek mi önemliydi? Bunu başarmayı gerçekten çok istiyorum” dedi.Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki bir darbede yer almak gibi bir planı yokKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’nin iddialarına karşılık Rusya’nın hiçbir zaman ‘Ukrayna’daki bir darbede’ yer alma planının olmadığını söyledi.Peskov, “Rusya hiçbir zaman böyle işlerle uğraşmaz” dedi.
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ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, donbass, darbe
Zelenskiy: Ukrayna'da darbe olacağı iddialarına inanmıyorum
16:35 26.11.2021 (güncellendi: 16:54 26.11.2021)
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 1 Aralık’ta iş insanı Rinat Ahmetov’un da dahil olduğu bir darbe girişimi olacağı yönünde bilgi aldıklarını, ancak buna inanmadığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ‘Ukrayna Devlet Başkanına 30 soru’ adı altında Kiev’de düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Zelenskiy, ülkede darbe olasılığına veya iş insanı Rinat Ahmetov’un bununla ilgisi olduğu iddialarına inanmadığını, ancak böyle bir şeyin vuku bulması halinde, Kiev
’den kaçışın mümkün olmayacağını ifade etti.
Zelenskiy, “Bazı insanlar, Rusya’dan bazı yetkililer ve Ukraynalı bazı arkadaşlar, toplumun hazır olduğu, Rinat Ahmetov'un katılımıyla bir darbe olacağı ve buna ilişkin bilgilerin iletmesi gerektiği konusunu tartışıyorlar. Bu bilgilerin özellikle Ahmetov'u bana ve devlete karşı bir savaşa çekmek için yayıldığına inanıyorum. Bununla ülkede iç kargaşa çıkarılmasının hedeflendiğini düşünüyorum. Size Rusça olarak yanıt vermek istiyorum; Bu durumun yaratılmasında sizin de (basının) payınız var. Darbe olacağına ve Ahmetov’un buna balıklama atlayacağına inanmıyorum” dedi.
Ukrayna lideri, ellerinde Aralık ayı başlarında ülkede bir darbe girişimi olacağı yönünde bilgi bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Elimizde Ukraynalı yetkililerin Rus yetkililerle Rinat Ahmetov’un Ukrayna’daki olası darbeye dahil edilmesi ve 1 milyar dolar ayrılmasına ilişkin ses kayıtları ve istihbari bilgiler var. Rinat Ahmetov’a komplo kuruluyor ve Ukrayna’ya karşı savaşın içine çekilmeye çalışılıyor. Kendi ülkesine ve ülkesinin seçilmiş devlet başkanına karşı böyle bir girişimde bulunmasının büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Ahmetov’u ofisime davet edip bu bilgileri paylaşacağım.”
'Rusya ile savaş olasılığı her zaman var'
Zelenskiy, Rusya ile geniş çaplı bir savaş olasılığının bulunduğunu, ancak farklı basın kuruluşlarının bu konuyu körükleyerek ‘korku’ yaymaya çalıştığını belirtti.
Zelenskiy, “Böyle bir olasılığın her gün var olabileceğini düşünüyorum, ancak bugün bir ‘yıldırma’ çabası olduğuna inanıyorum. Bazı platformlarda, basında ‘yarın savaş olacak’ korkusu yayılmaya çalışılıyor” diye konuştu.
'Donbass'taki savaşı gerçekten bitirmek istiyorum'
Ukrayna Devlet Başkanı, Donbass’taki savaşı bitirmek için büyük çaba sarf ettiğine vurgu yaparak, “Mevki için mücadele etmiyorum, Ukrayna için savaşıyorum. Yapmam gereken bazı önemli şeyler için savaşıyorum. Benim için yollar inşa etmek mi, savaşı bitirmek mi önemliydi? Bunu başarmayı gerçekten çok istiyorum” dedi.
Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki bir darbede yer almak gibi bir planı yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’nin iddialarına karşılık Rusya’nın hiçbir zaman ‘Ukrayna’daki bir darbede’ yer alma planının olmadığını söyledi.
Peskov, “Rusya hiçbir zaman böyle işlerle uğraşmaz” dedi.