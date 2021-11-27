https://tr.sputniknews.com/20211127/abdde-rusyaya-yonelik-genis-capli-saldiri-plani-su-yuzune-cikti-1051210586.html

ABD’de Rusya'ya yönelik geniş çaplı saldırı planı su yüzüne çıktı

ABD’de Rusya'ya yönelik geniş çaplı saldırı planı su yüzüne çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Rusya'nın eski Sovyet ülkelerindeki mevzilerine yönelik geniş çaplı bir saldırı... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T21:08+0300

2021-11-27T21:08+0300

2021-11-27T21:08+0300

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Eski ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi için kaleme aldığı makalede Rusya'nın eski Sovyet ülkelerindeki mevzilerine yönelik geniş çaplı bir saldırı planı ile ilgili ayrıntıları anlattı.Moskova’nın nüfuzunu NATO'nun doğusuna uzanan ve Ukrayna, Belarus, Moldova ve Güney Kafkasya'yı içeren ‘gri bölgeye’ doğru genişletmeye çalıştığına dikkat çeken Bolton, Batı'nın bu bölgelerde Rusya'ya karşı koyamamasının, basiretsizliğini gösterdiğini vurguladı.Bolton, “Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması, Kuzey Akım 2'nin engellenmesi, Rus petrolünün boykot edilmesi, ayrıca diğer diplomatik ve ekonomik yaptırımlar haklı, fakat yeterli olmayan önlemler” ifadelerini kullandı.ABD ve NATO’nun topyekun saldırgan eylemlere geçerek, eski Sovyet ülkelerindeki ‘dondurulmuş ihtilafları’ çözmeye başlaması ve ‘gri bölgedeki’ ülkelerin NATO’ya dahil olmasını engelleyen diğer engelleri kaldırması gerektiğini vurgulayan Bolton, örnek olarak Transdinyester-Moldova durumunu gösterdi.Eski ulusal güvenlik danışmanı ayrıca Abhazya ve Güney Osetya ile ilgili sorunlara dikkatleri çekerek, tüm bu ihtilafların Moskova'nın dikkatini Ukrayna’dan farklı yöne kaymasına katkıda bulunacağını savundu.NATO’nun Rusya'nın etkisini zayıflatmak için ‘gri bölgedeki’ hangi devletlerin ciddi bir biçimde ittifaka üye olmak istediklerini net olarak belirlemesi gerektiğini ifade eden Bolton, Batı'ya bölgeye yönelik planlarını ve hedeflerine ulaşma iradesini Moskova’ya açık bir şekilde iletmesini önerdi.Bolton, Kuzey Atlantik ittifakının, askeri birliklerinin Afganistan'dan feci bir şekilde tahliyesinin ardından hala hayatta olduğunu göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

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abd, rusya, nato, donald trump, john bolton