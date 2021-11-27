https://tr.sputniknews.com/20211127/ahmet-nur-cebi-sergen-yalcini-dinledikten-sonra-gereken-neyse-onu-yapariz-1051212010.html

Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız

Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T22:49+0300

2021-11-27T22:49+0300

2021-11-27T22:49+0300

sergen yalçın

ahmet nur çebi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044790732_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_2a9637633667268da24c4bc06dec8aec.jpg

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Giresunspor'a 4 farklı kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu.Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a ilişkin "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok" dedi.Çebi'nin açıklamalarında satır başları şöyle:"TFF ve MHK'ya sesleniyorum. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz. Gerekeni yapmıyorsanız size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir.""Hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzdü. Bu akşam buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İddia ediyorum, bu senenin şampiyonu yine Beşiktaş olacak."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergen yalçın, ahmet nur çebi