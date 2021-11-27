Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Giresunspor'a 4 farklı kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu.Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a ilişkin "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok" dedi.Çebi'nin açıklamalarında satır başları şöyle:"TFF ve MHK'ya sesleniyorum. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz. Gerekeni yapmıyorsanız size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir.""Hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzdü. Bu akşam buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İddia ediyorum, bu senenin şampiyonu yine Beşiktaş olacak."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış ve tutum görebilirsem onunla yolu yürümeyi tercih ederim" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Giresunspor'a 4 farklı kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a ilişkin "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok" dedi.
Çebi'nin açıklamalarında satır başları şöyle:
"TFF ve MHK'ya sesleniyorum. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltemediniz. Gerekeni yapmıyorsanız size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir."
"Hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzdü. Bu akşam buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İddia ediyorum, bu senenin şampiyonu yine Beşiktaş olacak."