Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Müslüme' açıklaması: Olayın birtakım örüntüleri var

"Müslüme 3,5 yaşında küçük bir kardeşimiz. Detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim; Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de en başından, konuya vakıf olduğumuz dakikadan itibaren o konuda yapılması gereken her türlü adımı atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi kurum korumasına aldık. 18 yaş altı iki kız kardeş, iki erkek kardeş ve anne olmak üzere kurum korumasına aldık. Süreci takip ediyoruz. Kamu davası açıldığında sorumu ya da sorumlular kim çıkacaksa, henüz daha soruşturma devam ediyor. Dava açıldığında müdahil olacağız ama olayın yan birtakım görüntüleri var, birtakım örüntüleri var. Orada da sorumlu ya da sorumlular, mağdur ya da mağdurlar her kimse, sorumlular hakkında hukuki süreç, mağdurlar hakkında korunma, psikososyal destek, her ne varsa bunları da eksiksiz yerine getireceğiz."