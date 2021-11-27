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https://tr.sputniknews.com/20211127/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-yaniktan-muslume-aciklamasi-olayin-birtakim-oruntuleri-var-1051209744.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Müslüme' açıklaması: Olayın birtakım örüntüleri var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Müslüme' açıklaması: Olayın birtakım örüntüleri var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Süreci takip ediyoruz. Kamu davası açıldığında sorumu ya da sorumlular kim çıkacaksa, henüz daha soruşturma devam... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T20:25+0300
2021-11-27T20:26+0300
türkiye
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
müslüme yağal
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Samsun Çocukevi ve Çocuk Destek Merkezi ile Samsun Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Yanık, ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz cinayetinin herkesi çok etkilediğine işaret eden Yanık, "Davayı başından beri takip ediyoruz. Aileyle doğrudan temas içerisindeyiz. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda soruşturma aşaması devam ediyor. Biz de dava açılar açılmaz Bakanlık olarak müdahalede bulunacağız. O süreci zaten takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.Başak Cengiz cinayetinin görüntülerinin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili de şikayetlerini yaptıklarını anlatan Yanık, şöyle devam etti:Bakan Yanık, konunun adli yönü dışında mağdurların çevresinde örselenme yaşayan çocuk veya yetişkin kadın ve erkeklere yönelik de psikodestek hizmetler yaptıklarına dikkati çekti.Şiddet olaylarının hiç yaşanmamasını arzu ettiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:Bu konuda medyanın önemli bir paydaş olduğunu, şiddetin engellenmesi ve yayılması konusunda sorumluluğu bulunduğunu belirten Yanık, sorumlu yayıncılık ilkesiyle hareket eden tüm medyaya teşekkür etti.Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Yanık, şunları söyledi:Bakan Yanık'a ziyaretlerinde Vali Zülkif Dağlı ile kurum yetkilileri eşlik etti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/basak-cengiz-cinayetinin-goruntulerine-erisim-engeli-getirildi-1050958704.html
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derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, müslüme yağal

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Müslüme' açıklaması: Olayın birtakım örüntüleri var

20:25 27.11.2021 (güncellendi: 20:26 27.11.2021)
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Süreci takip ediyoruz. Kamu davası açıldığında sorumu ya da sorumlular kim çıkacaksa, henüz daha soruşturma devam ediyor. Dava açıldığında müdahil olacağız ama olayın yan birtakım görüntüleri var, birtakım örüntüleri var" dedi.
Samsun Çocukevi ve Çocuk Destek Merkezi ile Samsun Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Yanık, ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz cinayetinin herkesi çok etkilediğine işaret eden Yanık, "Davayı başından beri takip ediyoruz. Aileyle doğrudan temas içerisindeyiz. Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şu anda soruşturma aşaması devam ediyor. Biz de dava açılar açılmaz Bakanlık olarak müdahalede bulunacağız. O süreci zaten takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Başak Cengiz cinayetinin görüntülerinin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili de şikayetlerini yaptıklarını anlatan Yanık, şöyle devam etti:
"Bu görüntülerin kamuoyuna izletilmemesi gerekiyordu. O görüntüler normal şartlarda çok mahrem görüntüler. Ya emniyettedir ya savcılık dosyasındadır. Dolayısıyla bir şekilde ihmali olan kamu görevlileri varsa onların da gerekli soruşturmadan geçmesi için suç duyurusunda bulunduk. Yine o dosyada başkaca ihmal ve kusuru olanlarla alakalı da yine hukuki haklarımızı, şiddet mağdurlarının bir hak savunuculuğu yapan Bakanlık olarak onlarla ilgili de gerekli işlemleri yapıyoruz, yapacağız. Önümüzdeki süreçte bir parça soruşturmanın ilerlemesini bekliyoruz. O süreçte Başak Cengiz ve diğer şiddet mağdurları, hepsini takip ediyoruz. Bunu kamuoyunun bilmesini çok isterim. Kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda Bakanlığımıza intikal ettiği andan itibaren biz konunun bir şekilde tarafı oluyoruz. Başak Cengiz örneğinde olduğu gibi rastgele olmuş olaylarda da hemen konunun emniyet güçlerine, kolluğa ve yargıya intikal etmesinden, öğrendikten sonra konuya dahil oluyoruz ve başından sonuna takip ediyoruz. "
Bakan Yanık, konunun adli yönü dışında mağdurların çevresinde örselenme yaşayan çocuk veya yetişkin kadın ve erkeklere yönelik de psikodestek hizmetler yaptıklarına dikkati çekti.
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Şiddet olaylarının hiç yaşanmamasını arzu ettiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:
"Nitekim kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor ve bu işi tümüyle toplumdan kazıyabilmek için uğraşıyoruz ama siz de takdir edersiniz ki böyle bir sosyal durum toplumun bütün taraflarının ortak mücadelesiyle, ortak bir tavrıyla aile, komşu, kamu kurumları, eğitim kurumları, sağlık kurumları, yargı kurumları, akla gelebilecek bütün tarafların beraber hareket etmesi, beraber tavır geliştirmesiyle mümkün olacak bir mücadeledir. Bakanlık olarak kendi sorumluluk kısmımızı yerine getirirken kamuoyu bilinci de geliştirmeye, kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturulması, bir tavır geliştirilmesini sağmaya çalışıyoruz."
Bu konuda medyanın önemli bir paydaş olduğunu, şiddetin engellenmesi ve yayılması konusunda sorumluluğu bulunduğunu belirten Yanık, sorumlu yayıncılık ilkesiyle hareket eden tüm medyaya teşekkür etti.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Yanık, şunları söyledi:
"Müslüme 3,5 yaşında küçük bir kardeşimiz. Detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim; Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de en başından, konuya vakıf olduğumuz dakikadan itibaren o konuda yapılması gereken her türlü adımı atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi kurum korumasına aldık. 18 yaş altı iki kız kardeş, iki erkek kardeş ve anne olmak üzere kurum korumasına aldık. Süreci takip ediyoruz. Kamu davası açıldığında sorumu ya da sorumlular kim çıkacaksa, henüz daha soruşturma devam ediyor. Dava açıldığında müdahil olacağız ama olayın yan birtakım görüntüleri var, birtakım örüntüleri var. Orada da sorumlu ya da sorumlular, mağdur ya da mağdurlar her kimse, sorumlular hakkında hukuki süreç, mağdurlar hakkında korunma, psikososyal destek, her ne varsa bunları da eksiksiz yerine getireceğiz."
Bakan Yanık'a ziyaretlerinde Vali Zülkif Dağlı ile kurum yetkilileri eşlik etti.
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