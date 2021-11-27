https://tr.sputniknews.com/20211127/akomdan-marmara-bolgesi-icin-firtina-uyarisi-ruzgarin-hizi-90-kilometreye-ulasacak-1051204734.html

AKOM'dan Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı: 'Rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak'

AKOM'dan Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı: 'Rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak'

AKOM, dün başlayan lodosun Marmara Bölgesi'nde 4 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Pazartesiden itibaren rüzgar kuvvetinin saatte 60-90... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T15:24+0300

2021-11-27T15:24+0300

2021-11-27T15:25+0300

yaşam

istanbul

fırtına

marmara bölgesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan hava durumu tahminlerine göre, dün akşamdan itibaren lodos (güney-batı) yönünden kuvvetlenen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağanağa neden olacağı öngörülüyor.Fırtınanın şiddetinin saatte 30-70 kilometre hızda olacağı, özellikle akşam ile sabah erken saatlerde sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.Pazartesiden itibaren rüzgarın kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşması ve il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.AKOM, hafta sonu etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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istanbul, fırtına, marmara bölgesi