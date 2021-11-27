https://tr.sputniknews.com/20211127/aksarayda-bir-tirdan-3-milyon-300-bin-kacak-makaron-cikti-1051207551.html

Aksaray'da bir TIR'dan 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı

Aksaray'da bir TIR'dan 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı

Aksaray'da 3 milyon 300 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T17:59+0300

2021-11-27T17:59+0300

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aksaray

sigara

türkiye

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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir TIR'ı durdurdu.TIR'da yapılan aramada 3 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

aksaray

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aksaray, sigara