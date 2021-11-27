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Aksaray'da bir TIR'dan 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı
Aksaray'da bir TIR'dan 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı
Aksaray'da 3 milyon 300 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T17:59+0300
2021-11-27T17:59+0300
2021-11-27T18:00+0300
aksaray
sigara
türkiye
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir TIR'ı durdurdu.TIR'da yapılan aramada 3 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Aksaray'da bir TIR'dan 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı 17:59 27.11.2021 (güncellendi: 18:00 27.11.2021)
Aksaray'da 3 milyon 300 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Aksaray İl
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir TIR'ı durdurdu.
TIR'da yapılan aramada 3 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.