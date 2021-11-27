https://tr.sputniknews.com/20211127/arastirma-pandemi-evlilikleri-de-etkiledi-kadinlarda-tek-basina-cinsel-aktivitede-ciddi-artis-var-1051202849.html

Araştırma: Pandemi evlilikleri de etkiledi, kadınlarda tek başına cinsel aktivitede ciddi artış var

Araştırma: Pandemi evlilikleri de etkiledi, kadınlarda tek başına cinsel aktivitede ciddi artış var

Aile Sağlığı Araştırma Derneği’nin yaptığı araştırmaya göre, pandemiden evlilikler de olumsuz etkilendi. 1900 kişilik araştırma salgının cinselliği... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T13:38+0300

2021-11-27T13:38+0300

2021-11-27T13:38+0300

yaşam

türkiye

cinsellik

pandemi

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Şubat-Ağustos 2021 tarihleri arasında yüzde 63’ünün 5 yıldan uzun süredir evli olduğu bin 900 kişi katıldı. Çiftlere birlikteliklerini pandemi öncesi ile kıyaslamaları istendi ve bu süreçte cinsel hayatlarının ve ilişkilerinin ne yönde etkilendiği, hangi davranışların ön plana çıktığı, hangi faktörlerin ilişkileri bozduğu irdelendi.Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; kadınların yüzde 13’ü, erkeklerin yüzde 54’ünde pandemi sırasında tek başına cinsel aktivitelerde (mastürbasyon, porno gibi) artış görüldü.Pandemi öncesi cinsel ilişki sıklığı için ‘Haftada 1 veya yok’ cevabını veren yüzde 19.9 iken pandemi sırasında bu oran yüzde 47.3’e çıktı. Haftada iki defa cinsel ilişkiye girdiğini belirtenlerin oranı yüzde 43,6’dan yüzde 27,8’e geriledi.Erkeklerin sertleşme sorunu pandemi öncesine göre yüzde 26 artarken cinsel isteği yüzde 43, genel cinsel tatmini yüzde 29 azaldı. Kadınlarda ise orgazm sorunları yüzde 23 artarken cinsel isteksizlik yüzde 41, genel cinsel tatmin yüzde 43 azaldı.Araştırmada ortaya çıkan sonuçları Aile Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı İrem Hattat şöyle değerlendirdi:

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türkiye, cinsellik, pandemi