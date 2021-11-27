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Bakan Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
Bakan Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
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Güncel koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211127/pfizer-ve-biontechten-omicron-varyantina-karsi-100-gun-icinde-asi-gelistirme-sozu-1051197381.html
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türkiye, sağlık bakanlığı, fahrettin koca

Bakan Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı

20:31 27.11.2021 (güncellendi: 20:47 27.11.2021)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© İHA
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Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.
Güncel koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır."
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