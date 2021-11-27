KORONAVİRÜS
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Bakan Koca'dan Akşener'e yanıt
18:28 27.11.2021 (güncellendi: 18:33 27.11.2021)
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin Avrupa'daki koronavirüs hastalarını kabul etmesine tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener'e verdiği yanıtta, "Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin Avrupa ülkelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını kabul etmesi teklifine tepki gösterdi.
Twitter üzerinden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ın açıklamasını alıntalayan Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!"
Kluge, açıklamasında, "Pandemiyi yalnızca dayanışma ile yenebiliriz. Zorlu kış aylarıyla karşı karşıya kalmışken sağlık sistemleri ve yoğun bakımları sıkıntılı durumda olan Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 hastalarının alınabileceğine ilişkin cömert teklifinden dolayı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye'ye müteşekkirim. Türkiye, pandeminin başından beri 160 ülke ve 29 uluslararası kuruluşa Kovid-19 malzemesi göndererek ve 11 ülkeye 2 milyon dozu aşkın aşı hibe ederek önemli bir küresel dayanışma örneği gösterdi. Dr. Koca ve Türkiye'ye teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
Akşener’in açıklamasına yanıt veren Bakan Koca, “Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı” dedi.
Sn. Meral Akşener,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021
Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı. https://t.co/KkFtXvPS9a