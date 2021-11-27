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https://tr.sputniknews.com/20211127/bayraktar-kazada-hayatini-kaybeden-muhendise-bu-sozlerle-veda-etti-seni-cok-ozleyecegim-kardesim-1051207341.html
Bayraktar, kazada hayatını kaybeden mühendise bu sözlerle veda etti: Seni çok özleyeceğim kardeşim
Bayraktar, kazada hayatını kaybeden mühendise bu sözlerle veda etti: Seni çok özleyeceğim kardeşim
Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerden Tarık Kesekçi'nin uçak mühendisi olduğu ve BAYKAR'da çalıştığı öğrenildi. Türkiye Teknoloji... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
selçuk bayraktar
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BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından Kesekçi’nin görüntüsü paylaşılarak, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.Paylaşımı alıntılayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20211127/hiz-kadrani-150-kmde-takili-kaldi-kazada-ihh-gorevlisi-4-kisi-hayatini-kaybetti-1051203589.html
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türkiye, selçuk bayraktar

Bayraktar, kazada hayatını kaybeden mühendise bu sözlerle veda etti: Seni çok özleyeceğim kardeşim

17:49 27.11.2021 (güncellendi: 17:51 27.11.2021)
© FotoğrafBaykar
Baykar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© Fotoğraf
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Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerden Tarık Kesekçi'nin uçak mühendisi olduğu ve BAYKAR'da çalıştığı öğrenildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kesekçi için “Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim'' mesajını paylaştı.
BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından Kesekçi’nin görüntüsü paylaşılarak, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.
Paylaşımı alıntılayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise şu ifadelere yer verdi:
“Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim.''
kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
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