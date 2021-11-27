https://tr.sputniknews.com/20211127/bayraktar-kazada-hayatini-kaybeden-muhendise-bu-sozlerle-veda-etti-seni-cok-ozleyecegim-kardesim-1051207341.html

Bayraktar, kazada hayatını kaybeden mühendise bu sözlerle veda etti: Seni çok özleyeceğim kardeşim

Bayraktar, kazada hayatını kaybeden mühendise bu sözlerle veda etti: Seni çok özleyeceğim kardeşim

Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerden Tarık Kesekçi'nin uçak mühendisi olduğu ve BAYKAR'da çalıştığı öğrenildi. Türkiye Teknoloji... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T17:49+0300

2021-11-27T17:49+0300

2021-11-27T17:51+0300

yaşam

türkiye

selçuk bayraktar

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BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından Kesekçi’nin görüntüsü paylaşılarak, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.Paylaşımı alıntılayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20211127/hiz-kadrani-150-kmde-takili-kaldi-kazada-ihh-gorevlisi-4-kisi-hayatini-kaybetti-1051203589.html

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türkiye, selçuk bayraktar