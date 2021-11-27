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BBP lideri Destici: Sokağı tahrik etmeyin, yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da ders verir
BBP lideri Destici: Sokağı tahrik etmeyin, yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da ders verir
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T18:25+0300
2021-11-27T18:25+0300
politika
bbp
mustafa destici
büyük birlik partisi (bbp)
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Destici, bir otelde düzenlenen partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Musafa Destici, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümden duyduğu üzüntüyü belirterek, bu olayı kabullenemediğini söyledi. Bu tür suçlar için her zaman idam cezasını savunduklarını kaydeden Destici, halkın yüzde 90'ının da bunu desteklediğini vurguladı.Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine miting yapma kararı aldığını belirterek, bunun "akılalmaz" bir durum olduğunu ifade etti. Muhalefet mitinglerinin hükümeti erken seçime zorlamak için yapılacağını savunan Destici, muhalefetin ekonomi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığını söyledi.Destici, muhalefetin ekonominin düzelmesinden korktuğu için erken seçim talep ettiğini belirterek, "Bunun için sokağı hareketlendiriyorlar. Bunun için Türkiye'yi bu yollarla seçime götürmeye çalışıyorlar" dedi.Sokak tecrübesi olan bir hareket olduklarını ancak bunu milletin ve memleketin hayrına görmediklerinin altını çizen Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en alasını verir." diye konuştu.Destici, seçimlerin haziran 2023'te yapılacağını kaydederek, başkanlık sistemine yönetimde istikrarın sağlanması için geçildiğini hatırlattı.Tüm dünyada gıda krizi ve yüksek enflasyonun yaşandığına dikkati çeken Destici, muhalefetin algı yönetimi ile ekonomik dengeleri manipüle etmeye çalıştığını ifade etti.Sabit ve düşük gelir grubunun enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini de dile getiren Destici, asgari ücretin 4 bin 500 liranın, en düşük emekli maaşının ise 3 bin 200 liranın üstünde olmasını gerektiğini söyledi.
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bbp, mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp)

BBP lideri Destici: Sokağı tahrik etmeyin, yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da ders verir

18:25 27.11.2021
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en alasını verir." dedi.
Destici, bir otelde düzenlenen partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Musafa Destici, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümden duyduğu üzüntüyü belirterek, bu olayı kabullenemediğini söyledi. Bu tür suçlar için her zaman idam cezasını savunduklarını kaydeden Destici, halkın yüzde 90'ının da bunu desteklediğini vurguladı.
Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine miting yapma kararı aldığını belirterek, bunun "akılalmaz" bir durum olduğunu ifade etti. Muhalefet mitinglerinin hükümeti erken seçime zorlamak için yapılacağını savunan Destici, muhalefetin ekonomi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığını söyledi.
Destici, muhalefetin ekonominin düzelmesinden korktuğu için erken seçim talep ettiğini belirterek, "Bunun için sokağı hareketlendiriyorlar. Bunun için Türkiye'yi bu yollarla seçime götürmeye çalışıyorlar" dedi.
Sokak tecrübesi olan bir hareket olduklarını ancak bunu milletin ve memleketin hayrına görmediklerinin altını çizen Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en alasını verir." diye konuştu.
Destici, seçimlerin haziran 2023'te yapılacağını kaydederek, başkanlık sistemine yönetimde istikrarın sağlanması için geçildiğini hatırlattı.
Tüm dünyada gıda krizi ve yüksek enflasyonun yaşandığına dikkati çeken Destici, muhalefetin algı yönetimi ile ekonomik dengeleri manipüle etmeye çalıştığını ifade etti.
Sabit ve düşük gelir grubunun enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini de dile getiren Destici, asgari ücretin 4 bin 500 liranın, en düşük emekli maaşının ise 3 bin 200 liranın üstünde olmasını gerektiğini söyledi.
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