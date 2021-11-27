https://tr.sputniknews.com/20211127/beyaz-yuruyuse-cikan-hekimler-ankaraya-ulasti--1051201471.html
'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı
'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı
Doktorların 23 Kasım’da Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde İstanbul'da başlattığı yürüyüş, Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu. Forum öncesinde... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T12:37+0300
2021-11-27T12:37+0300
2021-11-27T12:51+0300
türkiye
ankara
yürüyüş
şebnem korur fincancı
türk tabipleri birliği (ttb)
eylem
doktor
sağlık çalışanı
hekim
beyaz yürüyüş
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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde, pek çok sağlık ve meslek örgütünün destek verdiği ‘Beyaz Yürüyüş’ dört günün ardından 27 Kasım’da Ankara’da son buldu. Forum öncesinde Beyaz Yürüyüş'e katılan hekimler, Türk Tabipler Birliği'nin genel merkezinin önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı.'Emek de bizim, söz de bizim'Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşmayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı. Açıklamada "Emek de bizim, söz de bizim" denildi.Doktorlara polis engeliİstanbul'dan gelip TTB'nin önünde yürüyüş düzenlemek isteyen Beyaz Yürüyüşçüler, polis tarafından engellendi. Tarafların görüşmeleri ardından ekibin yürümesine izin verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211123/hekimlerin-beyaz-yuruyusu-basladi-emek-bizim-soz-bizim-1051081134.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ankara, yürüyüş, şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), eylem, doktor, sağlık çalışanı, hekim, beyaz yürüyüş
'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı
12:37 27.11.2021 (güncellendi: 12:51 27.11.2021)
Doktorların 23 Kasım’da Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde İstanbul'da başlattığı yürüyüş, Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu. Forum öncesinde Beyaz Yürüyüş'e katılan doktorlar, TTB önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde, pek çok sağlık ve meslek örgütünün destek verdiği ‘Beyaz Yürüyüş’ dört günün ardından 27 Kasım’da Ankara’da son buldu.
Forum öncesinde Beyaz Yürüyüş'e katılan hekimler, Türk Tabipler Birliği'nin genel merkezinin önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı.
'Emek de bizim, söz de bizim'
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşmayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı. Açıklamada "Emek de bizim, söz de bizim" denildi.
Doktorlara polis engeli
İstanbul'dan gelip TTB'nin önünde yürüyüş düzenlemek isteyen Beyaz Yürüyüşçüler, polis tarafından engellendi. Tarafların görüşmeleri ardından ekibin yürümesine izin verildi.