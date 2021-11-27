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'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı
'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı
Doktorların 23 Kasım’da Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde İstanbul'da başlattığı yürüyüş, Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu. Forum öncesinde... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T12:37+0300
2021-11-27T12:51+0300
türkiye
ankara
yürüyüş
şebnem korur fincancı
türk tabipleri birliği (ttb)
eylem
doktor
sağlık çalışanı
hekim
beyaz yürüyüş
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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde, pek çok sağlık ve meslek örgütünün destek verdiği ‘Beyaz Yürüyüş’ dört günün ardından 27 Kasım’da Ankara’da son buldu. Forum öncesinde Beyaz Yürüyüş'e katılan hekimler, Türk Tabipler Birliği'nin genel merkezinin önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı.'Emek de bizim, söz de bizim'Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşmayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı. Açıklamada "Emek de bizim, söz de bizim" denildi.Doktorlara polis engeliİstanbul'dan gelip TTB'nin önünde yürüyüş düzenlemek isteyen Beyaz Yürüyüşçüler, polis tarafından engellendi. Tarafların görüşmeleri ardından ekibin yürümesine izin verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211123/hekimlerin-beyaz-yuruyusu-basladi-emek-bizim-soz-bizim-1051081134.html
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ankara, yürüyüş, şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), eylem, doktor, sağlık çalışanı, hekim, beyaz yürüyüş

'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı

12:37 27.11.2021 (güncellendi: 12:51 27.11.2021)
© Sputnik / Osman Nuri CeritBeyaz Yürüyüş
Beyaz Yürüyüş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Doktorların 23 Kasım’da Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde İstanbul'da başlattığı yürüyüş, Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu. Forum öncesinde Beyaz Yürüyüş'e katılan doktorlar, TTB önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde, pek çok sağlık ve meslek örgütünün destek verdiği ‘Beyaz Yürüyüş’ dört günün ardından 27 Kasım’da Ankara’da son buldu.
Forum öncesinde Beyaz Yürüyüş'e katılan hekimler, Türk Tabipler Birliği'nin genel merkezinin önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı.

'Emek de bizim, söz de bizim'

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşmayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı. Açıklamada "Emek de bizim, söz de bizim" denildi.

Doktorlara polis engeli

İstanbul'dan gelip TTB'nin önünde yürüyüş düzenlemek isteyen Beyaz Yürüyüşçüler, polis tarafından engellendi. Tarafların görüşmeleri ardından ekibin yürümesine izin verildi.
Hekimlerden Beyaz Yürüyüş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
TÜRKİYE
Hekimlerin ‘Beyaz Yürüyüşü’ başladı: ‘Emek bizim, Söz bizim’
23 Kasım, 21:38
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