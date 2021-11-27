https://tr.sputniknews.com/20211127/beyaz-yuruyuse-cikan-hekimler-ankaraya-ulasti--1051201471.html

'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı

'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı

Doktorların 23 Kasım’da Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde İstanbul'da başlattığı yürüyüş, Ankara’da ‘Beyaz Forum’ ile son buldu. Forum öncesinde... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T12:37+0300

2021-11-27T12:37+0300

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türkiye

ankara

yürüyüş

şebnem korur fincancı

türk tabipleri birliği (ttb)

eylem

doktor

sağlık çalışanı

hekim

beyaz yürüyüş

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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde, pek çok sağlık ve meslek örgütünün destek verdiği ‘Beyaz Yürüyüş’ dört günün ardından 27 Kasım’da Ankara’da son buldu. Forum öncesinde Beyaz Yürüyüş'e katılan hekimler, Türk Tabipler Birliği'nin genel merkezinin önünde farklı illerden gelen doktorlar tarafından karşılandı.'Emek de bizim, söz de bizim'Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir araya gelen doktorlar, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atarak alanda basın açıklaması düzenledi. Hekimler adına konuşmayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı. Açıklamada "Emek de bizim, söz de bizim" denildi.Doktorlara polis engeliİstanbul'dan gelip TTB'nin önünde yürüyüş düzenlemek isteyen Beyaz Yürüyüşçüler, polis tarafından engellendi. Tarafların görüşmeleri ardından ekibin yürümesine izin verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211123/hekimlerin-beyaz-yuruyusu-basladi-emek-bizim-soz-bizim-1051081134.html

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ankara, yürüyüş, şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), eylem, doktor, sağlık çalışanı, hekim, beyaz yürüyüş