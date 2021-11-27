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https://tr.sputniknews.com/20211127/bosanirken-paylasamadiklari-kediler-barinaga-kaldi-1051206551.html
Boşanırken paylaşamadıkları kediler, barınağa kaldı
Boşanırken paylaşamadıkları kediler, barınağa kaldı
İstanbul’da boşanmaya karar veren bir çiftin paylaşamadığı British shorthair ırkı iki kedinin sonu barınak oldu. Sevimli kediler şimdi yeni sahiplerini... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T17:23+0300
2021-11-27T17:24+0300
yaşam
istanbul
türkiye
kedi
esenyurt
boşanma
barınak
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Esenyurt'ta yaşayan bir çift, mutlu giden beraberlikleri sonrası evlenmeye karar verdi. Evlenen çiftin bir süre sonra aralarında tartışmalar yaşanmaya başladı.Evliliklerindeki sıkıntıları aşamayan çift, boşanmaya karar verdi. Mahkemeye başvurmadan önce ise sahip oldukları biri dişi biri erkek olan 2,5 yaşındaki British shorthair cinsi iki kedinin kimde kalacağına yönelik fikir ayrılığı yaşandı.Boşanan çiftin barınağa bıraktığı kediler, yeni sahiplerini bekliyorÇift, kedileri aralarında paylaşamayınca iki tarafta da kalmamasına karar verdi. Boşandıkları öğrenilen çift, paylaşamadıkları kedileri ise 20 Kasım'da Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Veterinerlerin sağlık kontrollerini yaparak takip ettiği sevimli kediler sahiplerinden ayrılırken şimdi Esenyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni sahiplerini bekliyor.'Kedileri paylaşamamaları neticesinde kediler bize getirildi'Çiftin boşanma kararı almasının ardından kedilerin kimde kalacağına yönelik anlaşmazlık yaşayarak kedileri kendilerine teslim ettiklerini ifade eden Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde veteriner olarak görev yapan Feyzullah Güney, “İki adet British shorthair ırkı kedimiz bir kaç gün önce evli bir çiftin arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası kedileri paylaşamaması sonucunda Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teslim edilmek üzere getirildi. Burada gerekli muayene ve tedavileri gerçekleştirildi. Aileler, çiftler arasındaki anlaşmazlık sonucu süreç boşanmaya kadar gidiyor. Boşanma sonucunda kedileri aralarında paylaşamamaları neticesinde kediler bize teslim edilmiştir. Burada durdukları sürece kedilerimizin bakım ve tedavilerini en güzel şekilde gerçekleştirip uygun kişiye sahiplendirmesini gerçekleştireceğiz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/avustralyanin-bir-bolgesinde-kedilere-sokaga-cikma-yasagi-1051156985.html
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istanbul, türkiye, kedi, esenyurt, boşanma, barınak

Boşanırken paylaşamadıkları kediler, barınağa kaldı

17:23 27.11.2021 (güncellendi: 17:24 27.11.2021)
© İHAİstanbul’da boşanmaya karar veren bir çiftin paylaşamadığı British shorthair ırkı iki kedinin sonu barınak oldu. Sevimli kediler şimdi yeni sahiplerini bekliyor.
İstanbul’da boşanmaya karar veren bir çiftin paylaşamadığı British shorthair ırkı iki kedinin sonu barınak oldu. Sevimli kediler şimdi yeni sahiplerini bekliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© İHA
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İstanbul’da boşanmaya karar veren bir çiftin paylaşamadığı British shorthair ırkı iki kedinin sonu barınak oldu. Sevimli kediler şimdi yeni sahiplerini bekliyor.
Esenyurt'ta yaşayan bir çift, mutlu giden beraberlikleri sonrası evlenmeye karar verdi. Evlenen çiftin bir süre sonra aralarında tartışmalar yaşanmaya başladı.
Evliliklerindeki sıkıntıları aşamayan çift, boşanmaya karar verdi. Mahkemeye başvurmadan önce ise sahip oldukları biri dişi biri erkek olan 2,5 yaşındaki British shorthair cinsi iki kedinin kimde kalacağına yönelik fikir ayrılığı yaşandı.

Boşanan çiftin barınağa bıraktığı kediler, yeni sahiplerini bekliyor

Çift, kedileri aralarında paylaşamayınca iki tarafta da kalmamasına karar verdi. Boşandıkları öğrenilen çift, paylaşamadıkları kedileri ise 20 Kasım'da Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Veterinerlerin sağlık kontrollerini yaparak takip ettiği sevimli kediler sahiplerinden ayrılırken şimdi Esenyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni sahiplerini bekliyor.

'Kedileri paylaşamamaları neticesinde kediler bize getirildi'

Çiftin boşanma kararı almasının ardından kedilerin kimde kalacağına yönelik anlaşmazlık yaşayarak kedileri kendilerine teslim ettiklerini ifade eden Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde veteriner olarak görev yapan Feyzullah Güney, “İki adet British shorthair ırkı kedimiz bir kaç gün önce evli bir çiftin arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası kedileri paylaşamaması sonucunda Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teslim edilmek üzere getirildi. Burada gerekli muayene ve tedavileri gerçekleştirildi. Aileler, çiftler arasındaki anlaşmazlık sonucu süreç boşanmaya kadar gidiyor. Boşanma sonucunda kedileri aralarında paylaşamamaları neticesinde kediler bize teslim edilmiştir. Burada durdukları sürece kedilerimizin bakım ve tedavilerini en güzel şekilde gerçekleştirip uygun kişiye sahiplendirmesini gerçekleştireceğiz” dedi.
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